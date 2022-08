Kasaplardan 'ucuz et' uyarısı: "Böyle fiyatların olması imkansız"

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, şu anda 1 kilo kıyma fiyatının en az 130 TL olması gerektiğini belirterek, ucuz kıyma satan kasaplar hakkında vatandaşları uyardı.

Karkas et fiyatının 100 lira olduğu Samsun'da kilosu 100 TL'den kıyma satılmasının mümkün olamayacağını belirten Başkan Ömür Şen, "Biz bugün karkas etin kilosunu 100 liradan kesiyoruz. Bazı kasaplar bugün bile kıymanın kilosunu 100 liradan satıyor. Böyle fiyatların olması imkansız. Ben kasaplar odası başkanı olarak 130-140 liradan aşağı kıyma satamıyorsam kıymanın kilosu çok düşük fiyatlara satılıyorsa bunda bir şey aramak lazım. Mevcut şartlarda 100 TL'ye kıyma satılamaz. Kıymanın kilosunun bu şartlarda bugün en az 130 TL olması lazım. 100 liraya karkas keseceksiniz, yüzde 15 kemik düşeceksiniz, vergi, maliyet ve personel giderlerini ekleyip 100 TL'ye kıyma satabiliyorsanız, o ette bir şeyler aramak lazım. Halkımız bu konuda duyarlı olsun ve güvendiği kasaplardan alışveriş yapsınlar" dedi.

"Mezbaha yapılırsa et fiyatları kilo başına 20 TL düşer"

11 yıldır mezbaha olmadığı için başka şehirlerden mal getirdiklerine değinen Ömür Şen, "1,5 milyona yakın nüfusu olan Samsun'da Bafra ve Tekkeköy'de günlük 80 kesim kapasiteli küçük mezbahalar var. Samsun'da yıllardır kurbanlıklar bile sokakta kesiliyor. 11 sene önce yıkılan mezbahamızın yerine yenisi yapılmadı. Samsun'da kırmızı et getirmek için neden başka şehirlere gidiyoruz. Kasaplar ve halk mezbaha istiyor. Bu bizim işlerimize de olumsuz yansıyor. Samsun'da mezbaha olmaması fiyatlara da olumsuz yansıyor. Mezbahamız olsa, hayvan borsamız olsa et fiyatları 20 TL daha aşağıya düşer. Cumhurbaşkanımız her şeye duyarlı. Belki de Samsun'da mezbaha olmadığı kendisine bildirilmedi. Bunca yıl sonra kendisine seslenerek, biz kasapların mezbaha sorununa çare bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Petshopun kaydı kasaplar odasının yerine kahveciler odasına yapıldı"

Kısa süre önce çıkan genelge ile evcil hayvan dükkanlarının kasaplar odasına geçtiğini ama kaydın kahveciler odasına yapıldığına değinen Şen, "Petshopların kasaplar odasına bağlanması geç kalınmış durum. Tabii ki kasaplara bağlanması lazım. Kahveciler, manavcılar, fırıncılar ya da emlakçılar odasına mı bağlanması gerekiyor. Samsun'da sistemden yeni bir kayıt gördük. Yeni açılan bir petshopun Samsun Kahveciler Odası'na kaydolduğunu gördük. Petshop ile kahveciler odasının ne alakası var? Nece kodlarında bir sıkıntı ve düzensizlik var. Bence de petshopların kasaplara kayıt olması gerekir. An itibarıyla Samsun'da kasaplar odasına kayıtlı hiç petshop yok. Samsun'daki petshoplar genelde emlakçılar, kahveciler odası gibi hiç alakası olmayan odalarda kayıt altında. En son petshop kaydı da kahveciler odasına yapıldı. Bizim odamıza kayıtlı 200 civarında esnaf var. Bunların içerisinde balıkçılar, kasaplar ve tavukçular var. Petshoplar da bize kayıt olacaktı ama şu ana kadar resmi olarak bir şey gelmedi" şeklinde konuştu.

Kırmızı et, beyaz et ve sakatat fiyatları

Samsun'da güncel kırmızı et fiyatları; köfte 140, dana kıyma 135, kuşbaşı 145, antrikot 170, bonfile 225, biftek 170, dana kemikli fileto 150, dana kemikli anrikot 155, dana sucuk 135, dana kemikli et 135, kuzu beyti 185, kuzu pirzola 185, kuzu kol 145, kuzu gerdan 135 ve kuzu but 145 TL olarak satılıyor. Beyaz ette ise tavuk bonfile 54, kalçalı but 46, şadra 49, kanat 54, pirzola 49, baget 49, sarma 49, bütün tavuk 49, tavuk ciğer 44 ve taşlık 44 TL olarak satışa sunuluyor. Sakatatta ise; işkembe 25, paça 20, ciğer 80, yürek 45, böbrek 35, kuzu ciğer 85, dana pöç 65, dana dil 55, dana beyin 20, ilikli kemik 15, kuzu kelle 35 ve etli kemik 25 TL'den alıcıya sunuluyor. - SAMSUN