Samsun OSB Geliştirme Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun OSB Geliştirme Toplantısı

Samsun OSB Geliştirme Toplantısı

Paydaşlar Samsun OSB'nin geliştirilmesi için bir araya gelerek stratejiler belirledi.

28.02.2025 18:16
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Samsun'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) geliştirme çalışmaları için paydaşlar bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde, OSB'nin geliştirilmesine yönelik planlamalar yapmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz başkanlığında, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sebahattin Altunsoy, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, OSB Bölge Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Başkanvekili Doç. Dr. Fatih Çalışkan, OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demir ve Model Fabrika direktörü Onur Berberoğlu yer aldı.

Toplantıda, OSB'nin daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla süreçlerin uzman bir yapı üzerinden yürütülmesi, OSB firmalarının sektörel bazlı analizi ve akademik eşleştirme, Model Fabrikanın yeşil dönüşüm için TÜBİTAK akreditasyonu, OKA destekleri ile Endüstri Mühendisliği öğrencilerine eğitim, OSB firmalarına eğitim ve bilgilendirme çalışmaları, sektörel önceliklerin belirlenmesi ve stratejik yol haritası oluşturulması konularında kararlar alındı.

Katılımcılar, sanayinin büyümesini destekleyen yenilikçi çözümler üretmek ve bölgenin rekabet gücünü artırmak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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