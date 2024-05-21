Samsun Tapu Kadastro 10.Bölge Müdür Vekili Yılmaz Uzun: 177 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Tapu Kadastro 10.Bölge Müdür Vekili Yılmaz Uzun: 177 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz

Samsun Tapu Kadastro 10.Bölge Müdür Vekili Yılmaz Uzun: 177 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz

Samsun Tapu Kadastro 10.Bölge Müdür Vekili Yılmaz Uzun, kurumun 177. yıl dönümü dolayısıyla yapılan törende, kurumun geçmişi, bugünkü başarıları ve gelecekteki vizyonu hakkında konuştu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yılda 20 milyon işlem hacmi ve yaklaşık 30 milyon kişinin işinin düştüğü bir devlet kurumu olarak 177 yıldır hizmet vermenin gururunu yaşıyor.

21.05.2024 11:10
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Samsun Tapu Kadastro 10.Bölge Müdür Vekili Yılmaz Uzun, "Yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan yada dolaylı işinin düştüğü bir devlet kurumu olarak 177 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Samsun'da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 177. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşma yapan Samsun Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Vekili Yılmaz Uzun, "Bugün, tarihimizin önemli bir kilometre taşının yıl dönümünü kutluyoruz. Gönülden inanıyoruz ki, bir kurumun köklü geçmişi, onun bugünkü başarılarının ve gelecekteki vizyonunun temel taşıdır. Gururla kutladığımız 177. yıl dönümünde, köklerimize olan derin bağlılığımızı ve geleceğe olan kararlılığımızı bir kez daha yüksek sesle ifade etmek istiyoruz. 177 yıl önce, kurumumuzun temelleri atıldığında, bir hayal ve bir amaçla yola çıkıldı. O günden bugüne, kurumumuzun yolculuğu sadece başarılarla dolu olmadı; aynı zamanda zorluklarla da dolu oldu. Ancak her engelin üstesinden gelmek için gösterilen kararlılık ve azim, bizleri bugünkü noktaya getirdi. Bu zorlu yolculukta bizlere eşlik eden, katkı sağlayan herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bugün, köklerimizden aldığımız güçle geleceğe doğru bakıyoruz. Gelecek için bir vizyonla hareket etmek, sadece kurumumuzun değil, aynı zamanda toplumun ve dünyanın geleceği için de bir sorumluluktur. Bu nedenle, sadece bugünü değil, aynı zamanda yarını da düşünerek, sürdürebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak yolculuğumuza devam ediyoruz. 'Teknolojide Öncü Kurum' olan genel müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatımızda 23 bölge müdürlüğümüz, 973 tapu müdürlüğümüz ve 81 kadastro müdürlüğümüz ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan yada dolaylı işinin düştüğü bir devlet kurumu olarak 177 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kurumumuzun 177. yıl dönümünü kutlarken, bu başarıyı mümkün kılan herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Çalışanlarımızın özverisi, desteği, vatandaşlarımızın bize duyduğu inanç, bizlere her zaman ilham vermiştir. Birlikte, daha nice yıllara, daha büyük başarılara ve daha anlamlı hizmetlere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. 177 yıllık bu gurur dolu yolculuğumuzda bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Düzenlenen tören toplu halde fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Tapu Kadastro 10.Bölge Müdür Vekili Yılmaz Uzun: 177 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz - Son Dakika

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