Samsun TSO ve Çarşamba TB, fındıkta kokarca ve finansman sorunlarını görüştü

Ekonomi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ile Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındıkta kokarca ile finansman problemlerini görüştü.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile TOBB Oda ve Borsalar Daire Başkanlığından Tahir Argüç ve Doğukan Toksoy, Çarşamba Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Çarşamba TB Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin de bulunduğu ziyarette Başkan Murzioğlu, Samsun Oda ve Borsalar İstişare Toplantısı öncesinde Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ın görüşlerini alarak taleplerini dinledi.

Kokarca ve finansman sorunları

Karşılıklı istişarenin yapıldığı ziyarette Başkan Yılmaz, Başkan Murzioğlu'na fındıkta yaşanabilecek sorunları aktardı. Ziyarette Yılmaz ve Murzioğlu, Samsun ve Çarşamba'nın ticari hayatı ve ekonomik getirisi için büyük bir öneme sahip olan fındığın kokarca sorunu ile mücadelesini değerlendirerek tüm sorumlular tarafından çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Yılmaz, Başkan Murzioğlu'na bankalarda yaşanan finansman ve faiz oranları ile ilgili mevcut sorunları ileterek üyelerinin sıkıntılarını ve taleplerini aktardı.

Ziyarete ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Genel Sekreter Yardımcısı Saliha Şen, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık, İlhan Peker ve Kurucu Meclis Üyesi Nurettin Öztekin katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yılmaz, Başkan Murzioğlu, Argüç ve Toksoy'a teşekkürlerini iletti. Ziyaret anı takdiminin ardından sona erdi. - SAMSUN