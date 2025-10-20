Samsun'un turizm potansiyelini ileriye taşımak amacıyla hazırlanan "Samsun Turizm Eylem Planı" tamamlandı. 14 ana başlıkta şekillenen planla, kentin doğal, kültürel ve gastronomik değerlerinin öncelikli adımlarla geliştirilmesi hedefleniyor.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, 3 aydır yürütülen planlama sürecinin ardından ortaya çıkan çalışmayı, Gazi Halk Kütüphanesi'nde kurum, kuruluş ve paydaş temsilcileriyle paylaştı. Demirtaş, "Turizm Master Planı'na bağlı olarak Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin talep ve talimatı doğrultusunda eylem planına dönüştürme çalışmasını 3 ay önce başlattık. Haziran ayından bugüne kadar birçok toplantı yaptık. Turizm konusunda tüm başlıklar altında çalıştık. Projeleri gerçekleştirmek için eylem gerekiyor ve bu manada titiz biz çalışma yürüttük. Eylem planı son aşamada sadeleştirildi ve bugün itibariyle eylem planı tamamlandı. Toplantımızın mahiyeti, ortaya çıkan sonucu paylaşmak" dedi.

"Samsun'un doğusunda kalan şehirler birbiriyle yarışıyor"

Doğu Karadeniz'deki şehirlerin yayla ve doğa turizminde birbirleriyle yarıştığına dikkat çeken Demirtaş, "Samsun muazzam bir şehir ancak turizmde adımlarını yeni yeni atmaya başlayan bir şehir. Burada çok şey yapılabilir ama önceliklerimiz olmak zorunda. Samsun'u tarif etmekte süslü cümleler kurmaya gerek yok. Olduğu gibi anlatsak bir ortaya güzel bir şehir çıkıyor. Karadeniz'deki turizm hareketliliğine baktığınız zaman Samsun'un doğusunda kalan şehirler birbiriyle yarışıyor. Her gün turizme dair yeni hamleler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü yayla ve doğa turizmi ile alakalı belli bir potansiyele ulaşmışlar, onu muhafaza etmek için aksiyon ve fonksiyon kazandırmak istiyorlar. Bizler de Samsun olarak o duruma geldiğimizde 'bu niye yok, buna neden yer vermedik' diye bundan sonraki eylem planlarında bulacağız. Bu eylem planında bir önceleme yapmamız gerekiyordu. Çalışmamız bir nevi öncelik çalışması oldu. Toplantılarımızda 14 turizm başlığını 5 ayrı toplantıda değerlendireceğiz. MirasSamsun, Atafest19 ve GastroSamsun turizm başlıklarını ilk toplantıda değerlendirdik" diye konuştu.

Atafest19 - Atatürk'ün İzinde Eylem Planı

Atafest19 - Atatürk'ün İzinde Samsun başlığında Atatürk'ün Samsun'da kaldığı süre boyunca hatıralarını yansıtan, kent içi ve kent kırsalındaki somut ve somut olmayan unsurları değerlendiren, temaya uygun farklı etkinliklerle zenginleştirilmiş bir festival düzenlenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda 16-25 Mayıs'ın Atafest19 Haftası ilan edilmesi, İstanbul'dan hareket eden gemilerin Samsun'a gelmesi, Uluslararası spor yarışmalarının organize edilmesi, bağımsızlık nöbeti kamp alanlarının kurulması ve Milli Mücadele döneminin giyim kültürünün sergilenmesi gibi birçok faaliyet yürütülecek.

Kurtuluş Yolu'ndan geçerken marşlar çalacak

Kurtuluş rotasının doğa, kültürel miras, gastronomi, yerel yaşam ve ekoturizm unsurları ile zenginleştirilerek turizm rotası olmasının sağlanması planı kapsamında Kurtuluş Yolu güzergahının ağaçlandırılması ve bu sayede çevreye kötü koku yerine güzel kokuların yayılması, Milli Mücadele dönemine tanıklık etmiş yapıların restorasyonunun yapılması, yaşanmış hikayeler ve adı geçenlerin tanıtıcı görsellerinin güzergahta yer alması, güzergahtaki araçların seyir halindeyken Kurtuluş Yolu'ndan geçtiğini anlaması için sesli marşları çalacak radyo frekansı düzenlemesinin karayolunda yapılması gibi faaliyetler uygulamaya geçilecek.

Akşemseddin Hazretleri'nin babası Şerafettin Hamza'nın türbesi yapılacak

İnanç Turizmi Rotasının Oluşturulması Planı kapsamında 15 tarihi camiyi kapsayan kara rotasının oluşturulması, yeni inşa edilecek camiler için bu 15 caminin model alınması, Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'ndaki tarihi mezar taşlarının inanç turizmi rotasına dahil edilmesi, Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası Akşemseddin Hazretleri'nin babası Şerafettin Hamza'nın türbesinin ve diğer önemli zatların türbelerinin turizm rotasına dahil edilmesi için belediyeler tarafından yapılıp, hayata geçirilmesi ve Karadeniz Bölgesi'nin tek Mevlevihanesi'nin rekonstrüksiyonun yapılması gibi işlemler hayata geçirilecek.

İl genelinde bulunan arkeolojik sit alanlarında düzenleme, deneyimleme, ziyarete açma, koruma ve tanıtım gibi çalışmaların yapılması planında da Nerik'in ziyaretçi merkezi yapılması, Asarkale'nin ziyarete açılması, İkiztepe'nin tematik parkının oluşturulması, Amisos'un peyzajının yapılarak yeniden ziyarete açılması, Tekkeköy Arkeoparkı'nın turizme kazandırılması gibi hususlar devreye alınacak.

GastroSamsun Eylem Planı

GastroSamsun Eylem Planı kapsamında Samsun dijital gastronomi atlası oluşturulacak. Gastronomi alanındaki coğrafi işaretli ürünlerinin sayısı arttırılacak. Tıbbi aromatik bitkiler gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilecek. Su ürünleri gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilecek. Tarım şehri olan Samsun'da yetiştirilen ve üretilen ürünleri öne çıkaracak farkındalık etkinlikleri yapılacak. Gastronomi alanında sosyokültürel sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanacak. Ot Yemekleri Festivali'nin uluslararası bir festivale dönüşmesi sağlanacak. Restoran olarak hizmet veren geleneksel mimari yapıların müze konsepti restoranlara dönüştürülmesi sağlanacak. UNESCO şehirler ağına gastronomi alanında dahil olmak hedefiyle Samsun'un öncelikle ulusal gastronomi şehirleri arasında yer almasını sağlayacak faaliyetler yürütülecek. - SAMSUN