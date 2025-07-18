Samsun'un 2025 Fındık Rekolte Tahmini Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samsun'un 2025 Fındık Rekolte Tahmini Belirlendi

Samsun\'un 2025 Fındık Rekolte Tahmini Belirlendi
18.07.2025 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un 2025 yılı fındık rekoltesi 91 bin 456 ton, Çarşamba 44 bin 583 ton ile lider oldu.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un 2025 yılı fındık rekolte tahmini 91 bin 456 ton olarak belirlendi. Birinci sırada ise 44 bin 583 ton ile Çarşamba ilçesi yer aldı.

Çarşamba'da 2025 yılına ilişkin fındık rekolte tespit çalışmaları tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İl Tarım ve Orman Müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, bölgedeki üretim potansiyelini doğru şekilde belirlemek amacıyla geniş çaplı saha incelemeleri gerçekleştirildi. Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) ve paydaş kurumların temsilcilerinin yer aldığı görevli komisyon ile Samsun Çarşamba'da belirlenen fındık bahçelerinde çotanak sayımları yapıldı. Rekolte tahmini, bölgenin rakım ve iklim şartları da dikkate alınarak bilimsel yöntemlerle belirlendi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, son yıllarda kamuoyuna yansıyan spekülatif rekolte tahminlerinin hem üretici hem de sanayici açısından sıkıntı oluşturduğunu vurgulayarak, 2025 yılına ilişkin belirlenen rekoltenin gerçek üretim potansiyelini yansıtacağını ve yapılan çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, "Üreticimizin emeğini koruyabilmek ve sektörün sağlıklı bir şekilde yönlendirilebilmesi için rekolte tespitinin gerçekçi ve veriye dayalı olması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda tüm teknik personel ile sahada detaylı incelemelerde bulunarak nihai sonuçlara ulaşıldı" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda Samsun İli 2025 yılı fındık rekoltesinin belirlendiğini ifade eden Başkan Yılmaz, rekolte tahmin çalışmalarına ilişkin ise, "Saha çalışmalarından elde edilen veriler, bakanlık tarafından yürütülen rekolte hesaplamalarında dikkate alındı. Gerçekçi üretim tahminleri hem üretici hem de sanayici için piyasa istikrarı açısından büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Samsun 2025 yılı fındık rekoltesi toplam 91 bin 456 ton olarak belirlendi. Bu toplamın 44 bin 583,39 tonu Çarşamba ilçesinden elde edildi. Buna göre Çarşamba ilçesi 44 bin 583,89 ton, Terme ilçesi 20 bin 690,47 ton, Salıpazarı ilçesi 8 bin 366,94 ton, Ayvacık ilçesi 5 bin 568,92 ton, Tekkeköy ilçesi 4 bin 35,92 ton, Ondokuzmayıs ilçesi 2 bin 711,44 ton, Bafra ilçesi 2 bin 424,33 ton, Atakum ilçesi bin 343,74 ton, Canik ilçesi 990,66 ton, İlkadım ilçesi 291,25 ton, Asarcık ilçesi 242,17 ton, Alaçam ilçesi 149,04 ton ve Yakakent İlçesi 57,79 ton ile Samsun fındık rekoltesi sonuçlarını oluşturmaktadır. Çarşamba'nın Türkiye'nin ve Samsun'un tarımsal ekonomisine sunduğu katkı artarak devam ediyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Haberler, Çiftçilik, Çarşamba, Ekonomi, Güncel, samsun, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'un 2025 Fındık Rekolte Tahmini Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi "Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı
Pezeşkiyan’ın İsrail önlemi skandalla bitti Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı
Resmen açıklandı Napoli’den Osimhen kararı Resmen açıklandı! Napoli'den Osimhen kararı
HAKMAR’ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ’ye bırakmış HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
Beşiktaş’ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır 2 isim takasta kullanılacak Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır! 2 isim takasta kullanılacak
Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar

14:24
Suriye’de kaos 50 bin aşiret mensubu Süveyda’ya ulaştı, çatışmalar şiddetlendi
Suriye'de kaos! 50 bin aşiret mensubu Süveyda'ya ulaştı, çatışmalar şiddetlendi
13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
18:29
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
18:27
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
18:16
Trabzonspor’da Onuachu şoku Sahadan sekerek ayrıldı
Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı
18:10
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
17:54
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
17:54
İtalyanlar duyurdu Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
İtalyanlar duyurdu! Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
17:52
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
17:48
Yunanistan’da skandal karar Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Yunanistan'da skandal karar! Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 14:30:17. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'un 2025 Fındık Rekolte Tahmini Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.