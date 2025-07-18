Samsun\'un 2025 Fındık Rekolte Tahmini Belirlendi

SAMSUN (İHA) – Samsun'un 2025 yılı fındık rekolte tahmini 91 bin 456 ton olarak belirlendi. Birinci sırada ise 44 bin 583 ton ile Çarşamba ilçesi yer aldı.

Çarşamba'da 2025 yılına ilişkin fındık rekolte tespit çalışmaları tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İl Tarım ve Orman Müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, bölgedeki üretim potansiyelini doğru şekilde belirlemek amacıyla geniş çaplı saha incelemeleri gerçekleştirildi. Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) ve paydaş kurumların temsilcilerinin yer aldığı görevli komisyon ile Samsun Çarşamba'da belirlenen fındık bahçelerinde çotanak sayımları yapıldı. Rekolte tahmini, bölgenin rakım ve iklim şartları da dikkate alınarak bilimsel yöntemlerle belirlendi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, son yıllarda kamuoyuna yansıyan spekülatif rekolte tahminlerinin hem üretici hem de sanayici açısından sıkıntı oluşturduğunu vurgulayarak, 2025 yılına ilişkin belirlenen rekoltenin gerçek üretim potansiyelini yansıtacağını ve yapılan çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, "Üreticimizin emeğini koruyabilmek ve sektörün sağlıklı bir şekilde yönlendirilebilmesi için rekolte tespitinin gerçekçi ve veriye dayalı olması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda tüm teknik personel ile sahada detaylı incelemelerde bulunarak nihai sonuçlara ulaşıldı" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda Samsun İli 2025 yılı fındık rekoltesinin belirlendiğini ifade eden Başkan Yılmaz, rekolte tahmin çalışmalarına ilişkin ise, "Saha çalışmalarından elde edilen veriler, bakanlık tarafından yürütülen rekolte hesaplamalarında dikkate alındı. Gerçekçi üretim tahminleri hem üretici hem de sanayici için piyasa istikrarı açısından büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Samsun 2025 yılı fındık rekoltesi toplam 91 bin 456 ton olarak belirlendi. Bu toplamın 44 bin 583,39 tonu Çarşamba ilçesinden elde edildi. Buna göre Çarşamba ilçesi 44 bin 583,89 ton, Terme ilçesi 20 bin 690,47 ton, Salıpazarı ilçesi 8 bin 366,94 ton, Ayvacık ilçesi 5 bin 568,92 ton, Tekkeköy ilçesi 4 bin 35,92 ton, Ondokuzmayıs ilçesi 2 bin 711,44 ton, Bafra ilçesi 2 bin 424,33 ton, Atakum ilçesi bin 343,74 ton, Canik ilçesi 990,66 ton, İlkadım ilçesi 291,25 ton, Asarcık ilçesi 242,17 ton, Alaçam ilçesi 149,04 ton ve Yakakent İlçesi 57,79 ton ile Samsun fındık rekoltesi sonuçlarını oluşturmaktadır. Çarşamba'nın Türkiye'nin ve Samsun'un tarımsal ekonomisine sunduğu katkı artarak devam ediyor" diye konuştu. - SAMSUN