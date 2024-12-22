Samsun'un Havza ilçesine 450 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'un Havza ilçesine 450 milyon dolarlık yatırım

Samsun\'un Havza ilçesine 450 milyon dolarlık yatırım

Havza OSB'ye yapılacak büyük yatırım, bölgenin ekonomik büyümesine ve istihdama katkı sağlayacak. Belediye Başkanı Murat İkiz, bu yatırımlarla bölgedeki iş gücünü artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

22.12.2024 15:11  Güncelleme: 15:16
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Samsun'un Havza ilçesindeki organize sanayi bölgesine (OSB), 450 milyon dolarlık yatırım yapılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Murat İkiz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileri ve yatırımı yapacak olan şirketin CEO'su Muhattin Aktaş ile birlikte Havza OSB'de toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza OSB Bölge Müdürü Hasbi Altıntaş da katıldı.

Yatırımın, Havza OSB'nin büyümesine ve işgücü istihdamına büyük katkı sunacağını ifade eden Başkan İkiz, "Havza OSB'ye yatırımcılarımızın ilgisi bizi mutlu ediyor. Yatırımcıların ilçemize kazandırılması için bakanlarımız, Samsun milletvekillerimiz, Samsun Valimiz Orhan Tavlı, Havza Kaymakamımız Mustafa Ayvat ve Havza OSB Bölge Müdürümüz Hasbi Altınraş ile birlikte çok yoğun çaba harcıyoruz. Şuan Havza OSB'de 20 fabrika üretime başladı. Yeni açılacak fabrikalar için yer tahsislerimiz devam ediyor. Havza'dan gurbete gitmiş 140 bin hemşerimizi artık memleketlerine dönmelerini istiyoruz. Biz de yapacağımız çalışmalarla ilçemizin nüfusunu 40 binden 100 bine çıkartmanın altyapısını hazırlıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'un Havza ilçesine 450 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika

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