Samsun\'un turizm atağı: Geceleme ve turist sayılarında yüzde 50\'ye varan artış yaşanıyor

Ekonomi

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, başlatılan turizm ve tanıtım faaliyetlerinin ardından şehirdeki turist, geceleme ve günübirlik ziyaret sayılarında yüzde 50'ye varan artışlar yaşandığını söyledi.

Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ın başlattığı yerel dinamiklerin de desteklediği turizm-tanıtım atağı Samsun'da meyvelerini vermeye başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde şehrin her bölgesinde gözle görülür bir seviyede yerli ve yabancı turist sayısı artarken, bu durum resmi rakamlara da yansıdı. Samsun'da otel sayısı, yatak sayısı, acente sayıları, şehre giren turist sayısı, gelip geçen turist sayısı, etkinliklere katılan misafir sayısı ve geceleme sayısı gibi çeşitli parametrelerde önemli artışlar yaşandı.

"Turizm açısından önemli parametrelerde artışlar var"

Çalışmaların meyve vermeye başladığını ifade eden Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Valimiz Orhan Tavlı'nın gelişi, yerel yönetim seçimleriyle birlikte gelen yeni bir yönetim anlayışı ve bizim de bu paralelde göreve başlamamız neticesinde adeta şehirde bir tanıtım ve turizm seferberliği ilan ettik. Samsun'un milli mücadele, doğal zenginlik, deniz, gastro ve birçok konuda turizm zenginliği var. Bu bağlamda elimizde malzeme fazla fazla var. Dolayısıyla son zamanlarda bu turizm çeşitliliği üzerine etkinlikler, festivaller ve çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar kültür ve turizm alanında sonuç vermeye başladı. Elimizde rakamsal kriterlerimiz var. Her ay aldığımız bu rakamlar, bir önceki yıllarla kıyas ettiğimizde, çok farklı değişimler ve gözle görülür artışlar dikkat çekmektedir. Bu da Samsun'un turizm alanında bir çıkış trendinde olduğunu göstermektedir. Bu veriler otel sayısı, yatak sayısı, acente sayıları, ilimize giren turist, gelip geçen turist sayısı, etkinliklere katılan misafir sayısı, geceleme sayısı gibi çeşitli parametrelerde her birisi kendi alanında yüzde 10, 20 ve 50'lere varan artışlar gösteren parametrelerimiz var ki bunlar turizm açısından çok çok çok önemlidir" dedi.

"Şu an 600 bini geçen geceleme hareketliliğinin yılsonunda 1 milyon kişiyi geçeceğini öngörüyoruz"

Turizm ve turist sayısındaki artışları geceleme sayılarından rahatlıkla anlayabildiklerine dikkat çeken Cemal Almaz, "Yapılan çalışmalar neticesinde sadece şehre giren turist sayısı değil ruhsatlı belgeli tesis sayısı, sürdürülebilir güvenli turizm sertifikası almış tesis sayısı, yatak sayısı, yıldızlı tesis sayısı, otel sayısı gibi sayılar bir anda ciddi bir artışla karşımıza çıktı. Bunun sonucunda da şehirde de yaptığımız bir takım il içi ve il dışı etkinliklerle tabii ki şehre gelen yerli yabancı misafir sayısı ve şehrin çeşitli platformlardaki tanıtımı, sosyal medyadaki tanıtımı, TGA başlığı altında yapılan çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz şehrin tanınırlığı biraz daha canlanmaya, hareketlenmeye başladı. İşte bu hareketlenme gelecek yıllar için çok ciddi ümit vadediyor. Şehrimizde 12 bine yaklaşan bir yatak sayısı var. 150'ye yakın bir tesis sayımız var. Bunlardan yaklaşık şu an itibariyle 600 bini geçen geceleme hareketliliğimiz var. Ki geçen senenin sonunda bu 800 bindi. Yılın ortasında olduğumuzu düşünürsek bu rakamın en kötü ihtimalle yüzde 40 daha artacağını belki yüzde 50'ye yakın artacağını, 1 milyonu çok rahatlıkla geçeceğini düşünüyoruz. Bu rakam şehre gelip geceleyen geceleme sayısıdır. Ama Samsun'un bir özelliği daha var. Bir geçiş güzergahında bulunuyor. Mesela hafta sonu bu şehrin nüfusu yaklaşık 150-200 bin artıyor. Özellikle yaz döneminde şehrimizin doğuyu batıya, batıyı doğuya bağlayan önemli bir uğrak noktası olması, turizm hareketliliğini de destekliyor. Bazı gün ve saatlerde özellikle turizm alanlarında hareketlilik gözlemleniyor. Bu hareketlilik geceleme sayısına şimdilik etki etmiyor. Tüm amacımız bu misafirlerimizin de şehrimizde en az 1 gece konaklayarak geçişini sağlamak. Böylece tüm sektöre kaynak oluşturmak. Örneğin bu yıl 600-650 bin yerli-yabancı turist, 1 milyon geceleme öngörüyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon insanımızın da geceleme yapmadan çeşitli amaçlarla şehrimizden geçtiğini değerlendiriyoruz.

"Amacımız, şehre gelen misafirlerin daha uzun süre konaklamasını sağlamak"

Samsun'un turizm alanında ciddi bir sıçrama yapacağını dile getiren Almaz, "Bizim şimdiki amacımız kaliteli ve güzel testlerimizi artırmak. Lokasyonu biraz daha canlı tutmak ve geceleme sayısını biraz daha arttırarak yani gelip şehrimizde geçen, bulunan, konaklayan insanlarımızı biraz daha uzun süre bu şehirde tutmayı amaçlıyoruz. Şu anki hedefimiz bu. Bunlar bir denge üzerinde gidiyor ama en çok geceleme artışı yaşandı. Gecelemeye bağlı olarak da kişi sayısı tabii ki artıyor. Kişi sayısının gecelemeye etkisi var. Bizim turizmde en büyük, en önemli verimiz geceleme. Geceleme sayısı arttıkça ya da oranı arttıkça şehrin ekonomisine katkısı var demektir. Şehrin ekonomisine gelip geçen insanlar burada bir öğün yaşıyorlar, bir gün yaşıyorlar. Bugün içerisinde bu şehirden alışveriş yapıyorlar. Bu şehrin gastronomisini, ticari alanlarını geziyorlar ve tanıyorlar, bundan faydalanarak şehir ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bizim de en büyük amacımız, hedefimiz bu zaten. Bunun dışında deniz girdisi, hava girdisi, demir yoluyla giren kişi sayılarında zaman zaman farklılıklar yaşanabiliyor. Birisi yüzde 10 artmış, birisi yüzde 20 artmış şeklinde. Ama kümülatif baktığımızda tüm turizm algısı açısından Samsun'un önemli bir sıçrama yapmak üzere olduğu hatta birkaç adımda attığı çok net bir şekilde görüyoruz. Bütün parametreler bizi bu şekilde doğruluyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN