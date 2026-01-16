Bafra Sera OTB'de topraksız çilek üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bafra Sera OTB'de topraksız çilek üretimi

Bafra Sera OTB\'de topraksız çilek üretimi
16.01.2026 19:45  Güncelleme: 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde topraksız tarım yapan bir firmanın üretim faaliyetlerini yerinde inceledi. İklim bağımsız tarım imkanı sunan tesis, 48 bin metrekarelik alanda çilek yetiştiriciliği gerçekleştiriyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde(OTB) ileri teknolojiyle topraksız tarım yapan firmayı ziyaret ederek yürütülen üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İklim koşullarından bağımsız üretim imkanı sunan altyapısıyla dikkat çeken Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde gerçekleşen ziyarette, 48 bin metrekarelik alanda topraksız tarımla çilek yetiştiriciliği yapılan tesis gezildi. Firma yetkilileri, üretim süreci, verimlilik ve teknolojik donanım hakkında heyete sunum yaptı.

Ziyarete Vali Tavlı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Yıldız, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ve Bafra Sera OSB Müdürü Hamit Bozer katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orhan Tavlı, Teknoloji, Ekonomi, Tarım, Bafra, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra Sera OTB'de topraksız çilek üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ı vurdu İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu
Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti
Fenerbahçe’den seçim için yeni açıklama Fenerbahçe'den seçim için yeni açıklama
Inter’den Galatasaray’ın teklifine cevap Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:19
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 20:40:20. #7.11#
SON DAKİKA: Bafra Sera OTB'de topraksız çilek üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.