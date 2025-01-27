Samsung'a VDE'den Ödül

Ekonomi

Samsung'un Neo QLED ve Lifestyle televizyonları, görme konforu ve sirkadiyen ritim uyumundaki başarısı nedeniyle Almanya merkezli sertifikasyon kuruluşu Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) tarafından ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "EyeCare Circadian" sertifikasına, Samsung'un The Frame ve The Serif gibi Lifestyle serileri dahil olmak üzere Neo QLED modelleri de hak kazandı.

Sertifikasyon kapsamında güvenlik, renk doğruluğu, titreşim seviyesi, istikrar, nazik davranış ve görme konforuyla sirkadiyen ritim uyumu olmak üzere altı kriter değerlendirildi.

Samsung'un "Koruma Modu" özelliği, günün saatine ve aydınlatma koşullarına göre parlaklık ve renk sıcaklığını ayarlayarak doğal ışık düzenlerini taklit ediyor. Bu özellik, televizyon izleme sırasında kullanıcıların doğal ritimleriyle uyumlu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Samsung televizyonlar, daha önce de VDE'nin "Circadian Rhythm Display" sertifikası ile Pantone onayı gibi uluslararası ödüllere layık görülmüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taeyong Son, ürünlerin üst seviye bir görüntü kalitesi sunarken, göz konforuna da öncelik vererek kullanıcı deneyimini iyileştirdiğini kaydetti.

Son, "Kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını öngörüp bunlara uyum sağlarken hem sürükleyici eğlence hem de uzun vadeli sürdürülebilir konfor sunan inovasyonlara imza atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.