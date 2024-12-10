Samsung, CES 2025'te 4 İnovasyon Ödülü Kazandı

Ekonomi

Samsung Electronics, Consumer Technology Association (CTA) tarafından verilen CES 2025 İnovasyon Ödülleri'nden "En İyi İnovasyon" dalında 4 ayrı ödül olmak üzere, ödüllerle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödüller, Samsung'un tüketici teknolojisinin sınırlarını zorlama konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Tüketici teknolojisinde üstün tasarım ve mühendisliğin ödüllendirildiği ve birden fazla kategoride en iyi inovasyonların seçildiği CES İnovasyon Ödülleri kapsamında her alanda en yüksek puanı alan yenilikler belirleniyor.

Aldığı ödüller şirketin akıllı telefonlar ve tabletlerden ev aletlerine, televizyonlardan giyilebilir cihazlara, yazılımlara ve hizmetlere uzanan akıllı cihaz ekosistemiyle yapay zeka destekli bağlantı, kişiselleştirme ve kullanım kolaylığı sağlayan vizyonunu ortaya koydu.

Samsung Görsel Ekran Birimi, "En İyi İnovasyon" dalında 3 ödül olmak üzere, 16 ayrı inovasyon ödülünün sahibi oldu.

OLED TV gibi farklı Samsung ekranları da ödüle layık görüldü. Samsung'un günlük yaşamı her zamankinden daha kolay, daha dinamik ve daha bağlantılı hale getirmek üzere tasarlanan yapay zeka özellikleri de şirkete ödüller getirdi.

Dijital Ev Aletleri (DA) Birimi de evde yaşam odaklı inovasyonlarıyla öne çıkarak kullanım kolaylığını kapsamlı bir şekilde artıran ve kullanıcı deneyimini iyileştiren ürünleriyle ödüller kazandı.

Galaxy Buds3 Pro, üstün sesi, uyarlanabilir gürültü kontrolü ve şık görünümüyle "Kulaklık ve Kişisel Ses" dalında "En İyi İnovasyon" ödülünü kazandı. Bir bütün olarak Galaxy Buds3 Serisi, yeni bir yaklaşımla birinci sınıf ses deneyimleri sunmak için tasarlandı.

CES 2025 İnovasyon Ödülü alan diğer Samsung ürünleri ise "Görüntü Düzenleme" dalında Galaxy AI özellikleri, "Oyun ve eSpor" dalında Galaxy Z Fold6, "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri" dalında Galaxy Tab S10 Serisi, "Moda Teknolojisi" dalında Galaxy Watch7, "Mobil Cihazlar, Aksesuarlar ve Uygulamalar" dalında 10.7Gbps LPDDR5X DRAM, "Moda Teknolojisi" dalında Exynos W1000 ve "Görüntüleme" dalında All Lenses on Prism (ALoP) oldu.

7-10 Ocak 2025 arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2025 ziyaretçileri, şirketin daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya için yeniden tasarlanan, teknoloji ve yaşam tarzını bir araya getiren yapay zeka destekli akıllı ürün serisinin tamamını görme fırsatı bulacak.

Galaxy AI özelliğine sahip olan bu ürün, kullanıcıların Galaxy Buds'ları aracılığıyla yabancı dildeki derslerin veya konuşmaların tercümesini dinlemelerine olanak tanıyor. Bu sayede dil ve iletişim engellerini ortadan kaldırıyor.