Samsung'dan Gençlere Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsung'dan Gençlere Yapay Zeka Eğitimi

26.06.2025 10:33
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Innovation Campus programı ile 18-29 yaş arasındaki gençler için yapay zeka eğitimi başvuruları başladı.

Samsung Electronics Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye işbirliğiyle yürüttüğü Innovation Campus programı kapsamında verilen yapay zeka eğitiminin yeni dönem başvuruları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 18-29 yaş arasındakileri kapsayan programa 7 Temmuz'a kadar Innovation Campus Samsung Türkiye internet sitesindeki veya Samsung Innovation Campus LinkedIn sayfasındaki başvuru formu doldurularak başvurulabiliyor.

Ön değerlendirme ve çevrim içi mülakat aşaması sonucunda uygun görülen adaylar, Samsung'un küresel eğitim müfredatında yer alan ileri düzey içerikleriyle 350 saatlik kapsamlı bir eğitim almaya hak kazanacak. Eğitimler, UNDP'nin SKA Yapay Zeka Laboratuvarı uzmanları tarafından verilecek.

Yapay zeka eğitimlerinin içeriği, matematik, fen bilimleri, keşifsel veri analizi, olasılık ve istatistik, makine öğrenimi, doğal dil işleme ve dil modelleri, sinir ağları ve derin öğrenme ve çeşitli derin öğrenme teknikleri gibi konuların yanı sıra yapay zekada toplumsal cinsiyet eşitliği, önyargı ve etik gibi alanlarda eğitimler de veriliyor. Ayrıca işe hazırlık eğitimleriyle katılımcıların iş hayatına giriş sürecinde kendi güçlü yönlerini ve yeteneklerini keşfetmeleri sağlanıyor.

Adaylar, mülakata hazırlanırken ve mülakat süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenleri öğrenirken, mülakat simülasyonlarına da katılabiliyor. Ayrıca sunum becerileri gibi konulardaki eğitimlerle de iş dünyasına güçlü bir başlangıç yapmak için gereken becerileri kazanıyorlar.

Program, gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlarken, onlara Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmaya katkıda bulunan yapay zeka projeleri geliştirme fırsatı da sunarak toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini teşvik ediyor.

Katılımcılar, eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi projelerini geliştiriyor. Samsung Türkiye ve UNDP Türkiye çalışanları, gençlere bitirme projelerini desteklemek için mentörlük desteği de sağlıyor. Mentörlük süreci katılımcıların bireysel ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarlanıyor.

Samsung çalışanları ayrıca, gençlere kariyerlerini şekillendirme konusunda da destek sunuyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan gençler, uluslararası geçerliliği olan bir sertifikayla ödüllendiriliyor.

Innovation Campus programından bugüne dek mezun olan gençlerin yüzde 90'ı istihdama katıldı. Programa 5 yılda 200 üniversiteden 25 binden fazla genç başvuru yaptı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Samsung, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung'dan Gençlere Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika

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