Samsung'dan Yeni Akıllı Monitör Serisi

Ekonomi

Samsung Electronic, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2025 kapsamında düzenlenen "First Look" etkinliğinde, yeni monitör serilerini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zekalı monitör modelleri, OLED pazarına yeni boyutlarıyla sunuldu. Çalışmak, oyun oynamak veya yaratıcı işler yapmak için tasarlanan monitörler, yenilikçi tasarımlarıyla kendi alanlarındaki çıtayı yükseltmeyi hedefliyor.

"Smart Monitör M9", akıllı görüntü uyarlama ve arama işlevleri aracılığıyla eğlenceyi ve etkileşimi ileri taşıyor. Yapay zekayı entegre olarak sunan ilk Samsung monitörü olma özelliği taşıyan M9, oyunlarda, videolarda veya üretkenlik uygulamalarında görüntülenen içeriklerin türünü algılamak için giriş sinyallerini analiz eden ve en iyi görsel deneyimi sunmak için ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlayan "AI Picture Optimizer" özelliğine sahip. Oyunlarda yapay zeka, türü algılamanın yanı sıra her oyun tarzında optimum ve sürükleyici bir deneyim sunmak için görüntüyü ince ayarlarla iyileştiriyor.

M9, düşük çözünürlüklü içerikleri 4K kalitesine yükselten gelişmiş yapay zeka işleme yetenekleri ve sinir ağları kullanan "4K AI Yükseltme Pro" özelliğini de sunuyor. Giriş sinyallerini ve mevcut görüntü verilerini analiz eden bu özellik, orijinal çözünürlükten bağımsız olarak gelişmiş ayrıntılarla "kristal netliğinde" görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Akıllı ve kişiselleştirilmiş özelliklerle donanım performansı artırılan M9, detaylı ayrıntılar ve canlı renkler sunan "VESA DisplayHD True Black 400" özellikli 32 inç "4K OLED" ekrana sahip. İnce tasarımı ve kolay kurulum standı, kullanıcıların ideal çalışma alanlarını zahmetsizce oluşturmasını sağlarken, monitördeki dahili 4K kamera ise her ortamda kolayca kullanılabiliyor.

"Odyssey", 240 hertz yenileme hızıyla öne çıkıyor

"Odyssey" oyun monitörü serisi, OLED G8 ve G6 modellerinde sunulan yeni boyutlarla Samsung serisinin performansını güçlendiriyor. Samsung'un ilk 27 inç 4K OLED oyun monitörü "Odyssey OLED G8", 240 hertz yenileme hızına sahip ekranında 165 PPI (inç başına piksel) bulunuyor. Piksel yoğunluğu ve ekran pürüzsüzlüğü seviyesi, gerçekçi oyun dünyaları yaratan ve keşfeden oyun geliştiricilere ve oyunculara yeni detaylar ve görüntü kalitesi seviyesi vadediyor.

Odyssey OLED G6 ise QHD ekranında 500 hertz yenileme hızına sahip ilk OLED ekran olma özelliğini taşıyor. Ekran yenileme hızı ve ultra akıcı oyun deneyimi, en iyisini isteyen oyunculara cihaz performansının tüm potansiyelini sunuyor.

Her iki model de hızlı oyun ortamlarında bile akıcı görseller ve net oyun deneyimi yaşatmak için 0,03 milisaniye tepki süresine sahip. "AMD FreeSync Premium Pro"yu destekleyen modeller, "NVIDIA G-Sync" ile de uyumlu çalışıyor. Böylece daha az ekran yırtılması ve titreşimle, pürüzsüz görüntüler sağlıyor. VESA DisplayHDR True Black 400 özelliği, ışık veya renk sızması olmadan zengin koyu alanlar sunarken, "OLED Glare Free" özelliği ise ekranlardaki dikkati dağıtan yansımaları ve parlamaları azaltıyor.

Tanıtılan 27 inç "Odyssey 3D" oyun monitörü de panelin önüne takılan mercek lens ve ön stereo kamerası sayesinde ayrı bir 3D gözlüğe ihtiyaç duymadan bu deneyimi sunuyor. Ayrıca 2D videoları analiz etmek ve 3D'ye dönüştürmek için yapay zeka kullanarak içeriklere yeni bir derinlik katabiliyor.

37 inçlik "ViewFinity S8", bugüne kadar "16: 9 formatı"nda sunulan Samsung'un en büyük 4K monitörü olarak öne çıkıyor. Bir önceki modelden yaklaşık yüzde 34 daha büyük olan ekran üretkenliği, sürükleyiciliği ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. Büyüklüğüyle, tek bakışta daha fazla bilgi görüntüleme imkanı sunan üretkenliği yüksek monitör, masa alanını en iyi şekilde kullanıyor. 4K ekranda renkleri gerçeğe en yakın şekilde veren "sRGB", yüzde 99 renk gamına sahip.

ViewFinity S8, profesyonel kullanıcıların işlerini en iyi şekilde yapması için gereken renk temsilini ve parlaklığını sunuyor. TÜV Rheinland "Ergonomik Çalışma Alanı Ekranı" sertifikalı model, monitörün ergonomik tasarımının yoğun çalışmayı, iş verimliliğini ve üretkenliği desteklediğini gösteriyor. TÜV sertifikalı "Intelligent Eye Care" özelliği ise ortamın aydınlatmasına göre renk sıcaklığını ayarlıyor. Monitörün göz koruma modu ve titreşimsizlik özelliği, gözlerin rahatsız olmamasını amaçlıyor.