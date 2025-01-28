Samsung, Eko-Onarım Projesi ile Ödül Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsung, Eko-Onarım Projesi ile Ödül Aldı

Samsung Türkiye, Eko-Onarım Projesi ile sürdürülebilirlik ödülü kazanarak çevre dostu çözümler sundu.

28.01.2025 10:46
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Samsung Electronics Türkiye, Eko-Onarım Projesi'yle, 7. CX Awards Turkey'in Sürdürülebilirlik Kategorisi'nde Büyük Düşünce Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Türkiye ekibinin hayata geçirdiği müşteri deneyimini sürdürülebilirlik anlayışıyla birleştiren Eko-Onarım Projesi, ödüle layık görüldü.

Şirketin televizyon ürün gruplarında pilot olarak hayata geçirdiği ve daha sonra Samsung'un olduğu ülkelerdeki cep telefonlarının da dahil edilerek uygulamaya alındığı proje, müşteri deneyimi alanında çalışmalara imza atmış bağımsız jüri tarafından değerlendirilerek, ödüle layık görüldü.

Proje, fabrika standartlarındaki üretim metotlarını servis seviyesine indirgeyen bir yenileşim projesi olarak dikkati çekiyor.

Klasik onarım yöntemlerinden farklı olarak, proje bileşen seviyesinde onarım gerçekleştirerek hem çevresel hem de ekonomik faydalar sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşım, yalnızca ürünlerin onarım maliyetlerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda elektronik atık miktarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül, çevresel sürdürülebilirlik vizyonuyla hayata geçen projenin ödülle taçlandırılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, insanı ve sürdürülebilir doğal yaşamı odaklarına aldıklarını aktardı.

.Servis merkezlerinde müşterilere ekonomik ve çevreye duyarlı çözümler sunmayı ilke edindiklerini kaydeden Topgül, "Eko-Onarım Projesi, ülkemizin atık yönetim politikalarının merkezinde yer alan döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir üretim-tüketim ve sıfır atık yaklaşımını destekleyen bir uygulama. Türkiye'de pilot olarak televizyon ürün grubunda başlayan projemiz, Samsung Kurumsal Merkezi'nin dikkatini çekerek diğer ülkelerdeki Samsung merkezlerine ilham verdi ve sonrasında kurumsal görüntü sistemleri ile cep telefonlarını da kapsamına alarak uygulamaya alındı. Gerek müşterilerimizin gerekse müşteri deneyimini ölçümleyen prestijli kurumların bize layık gördüğü bu değeri daha da yukarı taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Samsung, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung, Eko-Onarım Projesi ile Ödül Aldı - Son Dakika

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