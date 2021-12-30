Samsung Galaxy A Serisi ile "Acayip İyi Rota: Kaz Dağları" dijital turu

Samsung ve seyahat uygulaması Piri, imza attıkları iş birliği ile seyahat etmeyi sevenlerin Kaz Dağları'nın doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını keşfedebilecekleri bir dijital tur hazırladı.

Samsung açıklamasına göre, iş birliği kapsamında, Piri ekibi Samsung Galaxy A72 ve A52 ile "Acayip İyi Rota: Kaz Dağları" isimli yeni bir sesli rehber hazırladı.

Rehberde seyahat tutkunlarını, Samsung Galaxy A Serisi'nin katkılarıyla hazırlanan, yeşiliyle büyüleyecek, oksijeniyle baş döndürecek, hikayeleriyle etkileyecek bir rota bekliyor. Çizer ve karikatürist Emrah Ablak'ın sesiyle hayat verdiği rehberde kullanıcıların tur boyunca telefon ekranlarında görecekleri fotoğraflar, Samsung'un fotoğraf elçileri Ahmet Erdem ve Taylan Çıdam tarafından Samsung'un Galaxy A72 ve Galaxy A52 akıllı telefonları ile çekildi. Rehber tüm Samsung kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor. Piri uygulaması "http://piri.to/download" adresinden indirilebiliyor.