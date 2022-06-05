Samsung, geri dönüşüm oranını 30 kat artırmayı hedefliyor

Samsung Electronics Türkiye Ses ve Görüntü Sistemlerinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım, Samsung'un, bu yıl 2021'e göre kullandığı malzemelerdeki geri dönüşüm oranını 30 kat artırmayı hedeflediğini söyledi.

Yıldırım, Samsung'un sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğaya Dönüş" vizyonu doğrultusunda geliştirdikleri 2022 model televizyonlar ile Carbon Trust tarafından verilen "Düşük Karbon" sertifikasına layık görüldüklerini bildirdi.

Samsung'un geri dönüşüm anlayışıyla birlikte ileriye dönüşüm vizyonu olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm noktasında öncelikli amacımız, ürünlerimizin tekrardan hayata kazandırılması ve geri dönüşümle ilgili aksiyonlar almak. 2021'de önceki yıllara göre geri dönüştürülebilir plastik kullanımını yüzde 5 artırarak 25 bin ton plastiği üretimimizde kullandık. 2024'te beyaz eşya ve TV'lerimizde 158 bin ton geri dönüştürülebilir plastik kullanmayı hedefliyoruz.

Geri dönüşebilir ürünlerin kullanımı sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlıyor. Geri dönüşebilir ürün kullanımı noktasında Samsung, 2022'de 2021'e göre kullandığı malzemelerdeki geri dönüşüm oranını 30 kat artırmayı hedefliyor. 2022'de 30 kat daha fazla geri dönüştürülmüş plastik ve diğer atık malzemeleri kullanma vizyonumuz var. Sürdürülebilirlik en önemli vizyon. Bu bağlamda da doğaya daha az zarar verecek ürünler kullanmayı hedefliyoruz. Ürünlerimizi hem doğaya dost hem geri dönüştürülebilir şekilde üretmeye gayret ediyoruz."

Bu yıl yenilenen ve TV ürün kutularını çok yönlü ev eşyalarına dönüştürmeye imkan sunan "Eco-Package" projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Yıldırım, "Hedefimiz doğrultusunda televizyon kutularında yüzde 90 daha az mürekkep kullanıyoruz. Üretim esnasında ise zımba kullanımını tamamen ortadan kaldırdık. 'Eco-Package' projemiz ile her televizyon kutusu farklı bir tasarıma dönüşürken, sıfır atıkla üretime dikkati çekiyor, daha temiz üretim adına farkındalık yaratıyoruz. 'İleri dönüşüm' diyoruz. 'İleri dönüşüm' derken kastımız, televizyon kutularımızı görevini tamamladıktan sonra hem işlevsel hem de tasarımsal olarak insanların yaşam alanında tekrardan kullanılabilir hale dönüştürülebilmesi."

"SolarCell Uzaktan Kumanda ürünü ile 100 milyon pil atığının önüne geçtik"

Erkan Yıldırım, yerleşik güneş panelleri sayesinde pil atıklarını ortadan kaldıran SolarCell Uzaktan Kumanda ürününü daha da geliştirerek tüm 2022 model TV'lerde kullanılabilecek şekilde tasarladıklarını bildirdi.

Yıldırım, "2022'de üretilen bütün televizyonlarımız güneş enerjisi panellerinde uzaktan kumanda ile üretiliyor ve bu doğaya net bir fayda sağlıyor. Dünyada televizyon kumandaları 7 yılda 100 milyon pil kullanımına sebep oluyor ve bunlar doğaya bırakılıyor. Biz de kumandalarımızdaki güneş enerjisi paneli ile doğaya katkıda bulunuyoruz." dedi.

Global çapta enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik uygulamaları devreye almaya devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, 2023'te dünya çapında üretim sürelerini 93 saniyeden 23,5'e düşürerek yıllık enerji tüketimlerini yarı yarıya azaltacaklarını söyledi.

Yıldırım, "Galaxy for the Planet" adını verdikleri sürdürülebilirlik yaklaşımıyla çevresel inovasyonlar ve projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"2022'de son teknolojiyle üretilen Galaxy S22 serisi akıllı telefonlarımızda kullandığımız geri dönüştürülmüş malzemeler, yüzde 20 oranında okyanusa bağlı atık balıkçı ağı içeriyor. Daha sürdürülebilir ambalajlar için FSC sertifikalı yüzde 100 geri dönüştürülmüş kağıttan üretilen malzeme ve plastikten üretilen koruyucu film kullanmaya başladık. Galaxy ekosistemindeki ürünlerimizin üretimden son kullanıcı ile buluşturulmasına kadar çevresel ayak izi ve kaynak tüketimini azaltmak için 2025'e kadar tüm yeni mobil ürünlerimizde geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak, mobil ürünlerimizin ambalajlarındaki tüm plastikleri ortadan kaldırmak, tüm akıllı telefon şarj cihazlarının bekleme modunda güç tüketimini 0,005 W'ın altına düşürmek ve mobil ürünlerimizin üretiminde sıfır katı atık oluşturmak hedeflerimiz arasında."

Yıldırım, geçen aylarda okyanusa bağlı plastikten geri dönüştürülmüş bir malzeme ürettiklerini ve bunu 2022 model yüksek çözünürlüklü S8 akıllı monitörlerinde kullanmaya başlayacaklarını da bildirdi.