Samsung Grev Tehdidi: Müzakere Çağrısı

14.05.2026 15:22
Samsung ve Güney Kore hükümeti, işçi sendikalarının grev kararı öncesi müzakere çağrısında bulundu.

Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung Electronics ve hükümet, sendikaların işçilere ikramiye artışı talebiyle aldığı grev kararı için müzakere çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore hükümeti ve Samsung, çalışanların grev kararına karşı adım attı.

Bu kapsamda Samsung, gelecek hafta başlaması beklenen grev öncesinde, iki büyük işçi sendikasına müzakere çağrısında bulundu.

Öte yandan sendikalar, taleplerin karşılanmaması halinde diyaloğun sürdürülmesinden yana olmadıklarını belirtti.

Söz konusu gelişme, hükümet arabuluculuğunda 2 gün sürdürülen müzakerelerde anlaşmaya varılamamasının ardından geldi.

Sendikalı çalışanlardan grev kararı

Sendikalı çalışanlar, 21 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar sürecek 18 günlük bir grev düzenlemeyi planladıklarını açıklamış ve performansa dayalı ikramiyelerin artırılmasını talep etmişti.

40 binden fazla çalışanın katılması beklenen grevin, şirkete yaklaşık 20,3 milyar dolara mal olabileceğinin yanı sıra yarı iletken tedarik zincirine ve genel olarak ekonomiye zarar verebileceği değerlendiriliyor.

