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Samsung, sürdürülebilir inovasyon yaklaşımıyla ev aletlerini daha çevreci hale getirecek - Son Dakika

Samsung, sürdürülebilir inovasyon yaklaşımıyla ev aletlerini daha çevreci hale getirecek

06.01.2022 21:46
Samsung, sürdürülebilir inovasyon yaklaşımıyla ev aletlerini daha çevreci hale getirecek

Samsung, "sürdürülebilir inovasyon" yaklaşımıyla daha verimli, az enerji harcayan ve çevreye saygılı ürünler üretme konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Samsung, "sürdürülebilir inovasyon" yaklaşımıyla daha verimli, az enerji harcayan ve çevreye saygılı ürünler üretme konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Samsung, 2022'de çevreye duyarlı ürün inovasyonlarından atıkları azaltan sürdürülebilir ambalajlara kadar birçok yeni girişimi devreye alacak.

Samsung, 2022 yılında çevreye daha duyarlı ev aletlerinin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla attığı yeni sürdürülebilirlik adımlarını açıkladı.

Şirket, bu yeni önlemlerle günlük hayatta kullanılan yenilikçi ürün ve hizmetler aracılığıyla çevre sorunlarına çözüm getirmeye devam ediyor.

Samsung, son olarak duyurduğu iş birliği kapsamında ABD'li giyim markası Patagonia ile birlikte çalışacak.

CES 2022 etkinliğinde duyurusu yapılan bu iş birliğiyle şirket, mikroplastik sorununa ve bu sorunun okyanuslar üzerindeki etkisine yönelik geliştirdiği çözümler aracılığıyla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunacak.

Üretimde gezegene verilen zararı azaltan yenilikçi malzemeler kullanan bir giyim markası olan Patagonia; ürün testi, araştırma paylaşımı ve Ocean Wise adlı sivil toplum kuruluşunun tanıtılması gibi birçok alanda Samsung'a destek sunmaya devam ediyor.

Samsung ayrıca, mikroplastiklerin olumsuz etkilerinin üstesinden gelmeye yardımcı olmak üzere tasarlanmış özellikler üzerine araştırmalar yapıyor.

Öte yandan, Samsung'un Bespoke Su Arıtma Sistemi, mikroplastikler de dahil olmak üzere 0,5 ila 1 mikrometrelik mikro partikülleri filtreleme özelliğiyle, ABD'li NSF International'ın onayını aldı. Samsung bu sertifikayı alan ilk su arıtma cihazı üreticilerinden biri oldu.

Samsung, enerjinin verimli kullanımına katkıda bulunmak ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek amacıyla, SmartThings Energy kapsamında Zero Energy Ev entegrasyonu özelliğini geliştirmek üzere Q CELLS ile iş birliği yaptı.

Bu özellik, kullanıcıların enerjide kendi kendilerine yeterli hale gelmelerine yardımcı olmak amacıyla güneş panellerinden ve enerji depolama sistemlerinden üretim ve depolama verileri sağlıyor.

SmartThings Energy, tüketicilerin bağlı cihazlarının güç kullanımını izleyerek onlara kullanım modellerine göre enerji tasarrufu yöntemleri öneriyor. SmartThings Energy, ABD'de Wattbuy ve İngiltere'de Uswitch ile yapılan iş birlikleri sayesinde kullanıcıları kendi bölgelerindeki en uygun maliyetli enerji sağlayıcısına geçme konusunda teşvik ediyor.

Geri dönüştürülmüş plastik kullanım hedefi 2024'te yüzde 30'a ulaşıyor

Samsung, ev aletlerinde kullandığı geri dönüştürülmüş plastik miktarını da artırıyor. Bu amaçla, cihazların iç bileşenlerinden dış bileşenlerine kadar geri dönüştürülmüş plastik kullanımı yoğunlaştırılacak. Daha önce ev aletlerinde kullandığı geri dönüştürülmüş plastik kullanım oranı hedefini 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirleyen şirket 2024'te bu hedefi yüzde 30'a çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu da 2021'de 25 bin ton olarak gerçekleşen geri dönüştürülmüş plastik kullanımı miktarının 2024'te 158 bin tona çıkarılacağı anlamına geliyor.

Samsung aynı zamanda çamaşır makinelerinde kullanılmak üzere yeni bir tür geri dönüştürülmüş polipropilen plastik geliştirdi. Beslenme kutuları ve yüz maskeleri gibi kullanılmış ürünlerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen polipropilen ve polietilen malzemeleri kullanarak darbelere karşı daha dayanıklı yeni bir geri dönüştürülmüş reçine türü oluşturdu.

Samsung çevre dostu kullanımını da elektrikli süpürgeler, mikrodalga fırınlar ve hava temizleyiciler gibi ev aletleri dahil olmak üzere daha geniş bir ürün yelpazesini kapsayacak şekilde genişletiyor.

Bu sayede tüketiciler ürün ambalajlarını farklı işlevler için değerlendirebilecek. İlk olarak 2021'de Kore'de başlayan bu uygulama, 2022 yılında diğer pazarlarda da yaygınlaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Dijital Ev Aletleri Bölümü Müşteri Deneyimi Başkanı Hyesoon Yang, şunları kaydetti:

"Samsung olarak CES 2022'de dünyanın en acil çevresel ve sürdürülebilirlik meselelerinin çözümü için yapacağımız katkıları vurguladık. Mikroplastik kirliliğiyle mücadele için yaptığımız iş birliklerinin yanı sıra tüketicilerin enerji tüketimini azaltmalarına destek olmayı, geri dönüştürülmüş plastik kullanımıyla atıkları azaltmayı da hedefliyoruz. Ayrıca, çevreye duyarlı ambalaj kullanımına geçiş gibi faaliyetler üzerinde çalışıyor, çevre sorunları ve sürdürülebilir bir gelecek konusunda çeşitli somut çözümler geliştirmeye devam ediyoruz."

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Samsung, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung, sürdürülebilir inovasyon yaklaşımıyla ev aletlerini daha çevreci hale getirecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Samsung, sürdürülebilir inovasyon yaklaşımıyla ev aletlerini daha çevreci hale getirecek - Son Dakika
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