Samsunlu 8 firma Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasına girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsunlu 8 firma Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasına girdi

Samsunlu 8 firma Türkiye\'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasına girdi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2023 raporuna göre Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasına girmeyi başaran Samsunlu 8 firmayı kutladı. Murzioğlu, başarılarının devamını dilediğini belirtti.

30.07.2024 14:39
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İSO'nun 2023 raporuna göre Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasına girmeyi başaran Samsunlu 8 firmayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

İstanbul Sanayi Odası'nın(İSO) her yıl hazırladığı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu'nun 2023 yılı raporu sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, listeye Samsun'dan sekiz firma adını yazdırmayı başardı.

"Başarıları takdire şayan"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklamada, İSO ikinci 500 listesinde yer alan sekiz firmayı başarılarından dolayı kutladı. Yaptığı açıklamada Samsunlu sekiz firmanın Türkiye'nin dev firmaları arasına girmelerini, "Takdire şayan" olarak değerlendiren Murzioğlu, "Bilindiği gibi geçtiğimiz ay açıklanan İSO İlk 500 firma arasına ilimizden altı firma girmişti. İkinci 500 firma arasına ise ilimizden sekiz firma adını yazdırmayı başardı. Hepsiyle ne kadar övünsek azdır. İlk ve ikinci 500 firma arasına giren firmalarımızın işverenlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri kutluyorum ve başarılarının daim olmasını temenni ediyorum. 2023 yılının tüm olumsuz koşullarına ve yaşanan tüm ekonomik zorluklara rağmen Samsunlu sanayicilerimiz, üreterek, istihdam yaparak ve ihracat gerçekleştirerek tam bir başarı öyküsü yazdılar. Onlarla ne kadar gurur duysak az. Bizler üretimin, istihdamın, ihracatın kalkınmada ne denli önemli faktör olduğunun farkındayız. Tüm çabamız Samsun'un daha iyi yerlerde olması için. Oda olarak da ihracatı artırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizin ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve AŞ sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri bir kez daha yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsunlu 8 firma Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunlu 8 firma Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasına girdi - Son Dakika
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