Samsunlu esnafın "ucuzluk çadırları" talebi

29.01.2026 13:16  Güncelleme: 13:18
Samsunlu esnaf, şehir dışından gelen firmalar tarafından kurulan 'ucuzluk çadırları'nın kent merkezinden kaldırılmasını talep etti. Esnaf, bu çadırların yerel ekonomik durumu olumsuz etkilediğini belirtti.

Samsunlu esnaf, şehir dışından gelen firmalar tarafından kurulan ve "ucuzluk çadırları" adı altında satış yapılan alanların kent merkezinden kaldırılmasını talep etti.

Samsun Yabancılar Çarşısı önünde bir araya gelen esnaf ve oda temsilcileri, çadır ve fuar adı altında yapılan satışların yerel esnafı zor durumda bıraktığını dile getirdi. Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın,"Sabah dükkanını açarak, dükkanın kirasını, vergisini, işçisinin sigortasını ödeyerek evine ekmek götürmek derdinde olan esnaflarımızın yüklerinin üstüne bir de çadırları esnaflarımızın en yakın olduğu yerlere koyarak bu esnafın üzerine psikolojik bir baskı oluşturmayı hiç doğru bulmuyoruz. Biz bu açıklamayı çadırın önünde yapacaktık fakat şehir dışından Samsun'a gelen esnaflar ile buradaki esnafları karşı karşıya getirmek istemedik. Belediyenin önünde yapmak istedik. Belediye başkanımıza saygısızlık yapmak istemedik. Duyduk ki Trabzon, Ordu gibi şehirlerde bu çadırlara izin verilmiyor. Biz de şehrimizin ileri gelenlerinden bu çadırlara izin verilmemesini istiyoruz. Verildiyse bunlara şehir dışında izin verilmesini istiyoruz. İlimizdeki yetkililerden tek isteğimiz budur" dedi.

Samsun Züccaciye, Bijuteri, Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası Başkanı Ramazan Yazıcı, "Bizim sattığımız ürünlerin çadır veya fuar adı altında satılmasına tepki göstermek için toplandık. Bu çadırlarla alakalı duruma esnaf arkadaşlarımızın el atmasını, esnaf arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Samsun Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Muhammed Yazıcı ise "Türkiye genelinde bunlarla ilgili araştırma yapıyoruz. Kocaeli'de bu fuar ve çadırları tamamen kaldırmışlar. Ordu'da şu anda fuar açılmıyor. Sadece Samsun'da açılıyor. Bunları da inşallah hep beraber kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Oda temsilcileri ve esnaf, açıklamanın ardından dağıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

