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Samsunlu fırıncılar ekmeğin 10 TL olmasını istiyor - Son Dakika
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Samsunlu fırıncılar ekmeğin 10 TL olmasını istiyor

Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, un fiyatları ve diğer maliyetlere gelen zamların ardından, kent genelinde 7,5 TL'den satılan ekmeğin 10 TL'den satılması için taleplerini ilettiklerini söyledi. Fırıncı esnafı, un fiyatlarının yükselmesi ve diğer maliyetlerin artması nedeniyle ekmeği 7,5 TL'den satmanın imkansız olduğunu belirtti. Talepleri, 250 gram ekmeğin 10 TL olmasını içeriyor.

Samsunlu fırıncılar ekmeğin 10 TL olmasını istiyor
11.01.2024 - 20:10,
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Samsunlu fırıncılar ekmeğin 10 TL olmasını istiyor

SAMSUN - Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, un fiyatları ve diğer maliyetlere gelen zamların ardından, kent genelinde 7,5 TL'den satılan ekmeğin 10 TL'den satılması için taleplerini ilettiklerini söyledi.

Fırıncı esnafı önceki gün SESOB'da ekmek zammı gündemi ile toplandı. Zam gündemiyle toplanan komisyonda ticaret odası temsilcisi fırıncıların talebini makul görmeyerek 'uygun değildir' görüşünü bildirdi. Bugün tekrar toplanan fırıncı esnafı, kısa süre önce 520 TL'den aldıkları unun çuvalının 700 TL'ye satıldığını, asgari ücret artışı ve diğer maliyetlerle birlikte ekmeği artık 7,5 TL'ye satmalarının imkansız olduğunu duyurdu.

"250 gram ekmeğin 10 TL olmasını talep ettik"

Esnaf adına konuşan SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler, maliyetler nedeniyle zam yapmak istediklerini ifade ederek, "Samsun genelinde 220 gram ekmek 7,5 TL'den satılıyor. Kilosu 34 TL'ye geliyor. Asgari ücret, yakıt, un, maya ve diğer girdilerin fiyatı oldukça arttı. 520 TL'ye aldığımız un şu anda 680 TL ve 700 TL isteyenler var. Çevremizdeki birçok il bizden önce zam kararı aldı ve ekmeğin fiyatını 10 TL'ye çıkarttı. Bahsettiğim nedenlerden dolayı biz de mecburen bu fiyatları arttırmak mecburiyetindeyiz. Bizim talebimiz, dünkü taleple aynı. Gram arttırarak, 220 gramı 250 gram ekmek yaparak 10 TL olmasını talep ettik. Gramaj düşürüp, ekmeği 8 TL de yapabilirdik ama halkımızın talebi doğrultusunda gramaj artırımına gittik. Halkımız bunu bilmeli. Uncular un fiyatını indirsinler, mayacılar da maya fiyatını indirsinler, o zaman biz de teklifi aşağı çekeriz veya mevcut fiyattan devam ederiz" dedi.

"Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz"

Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit de talep ettikleri fiyatın maliyetin altında olduğunu iddia ederek, "Şu anda tüm masraflarımızı işin içine kattığımızda 250 gram ekmeğin 12,5 TL'den satılması gerekiyor. Bizler pandemide, selde ve depremde üzerimize düşen görevi yaptık. Bölgelere milyonlarca ekmeği ücretsiz gönderdik. Artık biz de emeğimizin karşılığını almak istiyoruz" diye konuştu.

Ekmek zammı talebinin Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı'na iletildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA
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