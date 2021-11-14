Ünlü isimler Turkcell Platinum Offroad Challenge heyecanını yerinde yaşadı

Turkcell Platinum, ikinci kez düzenlediği Platinum Offroad Challenge etkinliği kapsamında offroad sporuyla ilgilenen profesyonelleri bir araya getirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Platinum Offroad Challenge, offroad tutkunlarını bir araya getirdi.

Turkcell Platinum'luların ve spor severlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; Arda Türkmen, Berat Aşıcıoğlu, Beste- Mustafa Yurttaş, Burcu Şendir, Cem-Hülya Kalyoncu, Çiçek Güney, Ece Kıral, Gaya- Alpay Başaran, Naz Günday, Sinem Yıldırım, Tuçe Peksayar, Volkan Karataş, Yelda Güral gibi sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü de yarışmayı yerinde takip etti. Ünlü simalar yarışı birlikte takip ederken, offroad heyecanını şehrin kalbinde yaşama şansı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Platinum'da hayata geçirdikleri sıra dışı projelerle müşterilerine özel deneyimler sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Dünyada böyle merkezi bir yerde, şehrin kalbinde yapılan bir offroad yarışı bulunmadığını vurgulayan Ergenekon, şunları kaydetti:

"Şehrin merkezinde, kendine özgü parkurları olan Turkcell Platinum Offroad Challenge, iki yıl önce ilk kez düzenlendiğinde offroad camiasında çok konuşulan ve sevilen bir yarış olmuştu. Herkes gibi biz de heyecanla serinin 2'ncisini bekliyorduk ve bu yıl kontenjanın çok üstünde bir taleple karşılaştık. Offroad profesyonellerini zorlayan sıra dışı engellere sahip bir parkurun olması, bu yarışın temel özelliğini oluşturdu.

Turkcell Platinum Offroad Park'ta birçok doğa aktivitesi bulunuyor. Park, açıldığı günden itibaren yoğun bir ilgi gördü. Bu noktada Turkcell Platinum, müşterilerine birçok fırsat sunuyor. Bugüne kadar on binlerce Platinum'lu, Turkcell'in sağladığı imkanlar sayesinde doğa hobilerini deneyimleyerek yaşamlarına yeni bir renk kattı. Park, bu tarz etkinliklerle ekstrem sporlara ilgi duyan meraklıların yanı sıra, profesyoneller için de bir çekim merkezi oldu. Biz de Turkcell Platinum'la müşterilerimize farklı dünyaların kapılarını açmaya devam edeceğiz."