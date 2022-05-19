Sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı - Son Dakika
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Sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı

19.05.2022 19:41
Sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı

Halk konseri vermek için Kütahya'ya gelen sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı.

Halk konseri vermek için Kütahya'ya gelen sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı.

Şifalı sularıyla ünlü Ilıca'ya hayran kalan Kıraç, daha sonra Kütahya Belediyesi önünde konser verdi.

Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu.

Harlek Termal Otel Wellness ve Spa Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Özer, sanatçı Kıraç'ı otellerinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı
Sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı
Sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı

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Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Konser, Termal, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı - Son Dakika


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