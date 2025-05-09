Sanayi Bakanı Kacır: Destek Sürecek

Bakan Kacır: "Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz"

ANKARA - Üretimdeki artış ile ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi üretim endeksi bu yılın Mart ayında yıllık yüzde 2,5; aylık yüzde 3,4 yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üretimdeki artışı şu ifadelerle değerlendirdi:

"Sanayi üretim endeksi 2025 yılı Mart ayında yıllık yüzde 2,5; aylık yüzde 3,4 yükseldi. En büyük artış, yıllık %4,3 ile yüksek teknoloji grubunda yaşandı. Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte, sanayicilerimiz için finansman ve istihdam imkanlarını geliştirecek; sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız."