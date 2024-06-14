Sanayi, İnşaat ve Ticaret-Hizmet Sektörlerinde Ücretli Çalışan Sayısı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi, İnşaat ve Ticaret-Hizmet Sektörlerinde Ücretli Çalışan Sayısı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 Nisan ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Ücretli çalışan sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Sanayi sektöründe yıllık artış yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 12,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

14.06.2024 10:08
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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 617 bin 730 kişi iken, 2024 yılı Nisan ayında 15 milyon 283 bin 78 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 12,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi, İnşaat ve Ticaret-Hizmet Sektörlerinde Ücretli Çalışan Sayısı Arttı - Son Dakika

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