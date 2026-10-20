Sanayi üretici fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 2,31, yıllık yüzde 29,32 arttı - Son Dakika
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Sanayi üretici fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 2,31, yıllık yüzde 29,32 arttı

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TÜİK, eylül ayı sanayi üretici fiyat endeksinin aylık yüzde 2,31, yıllık yüzde 29,32 arttığını bildirdi. Ana sanayi gruplarında yıllık artış enerjide yüzde 44,64 ile öne çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı aylık yüzde 0,15 geriledi.

Toplam sanayi üretici fiyat endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,31, yıllık bazda yüzde 29,32 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin toplam sanayi üretici fiyat endeksi göstergelerini yayımladı.

Buna göre, endeks eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,31, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,32, Aralık 2025'e göre yüzde 25,03 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 29,35 yükseldi.

Sanayinin alt sektörlerinin yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,92, imalatta yüzde 30,58, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede yüzde 8,67, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 29,7 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 29,42, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 27,55, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 27,02, enerjide yüzde 44,64 ve sermaye mallarında yüzde 21,19 yükseliş gerçekleşti.

Aylık değişimler

Sanayinin alt sektörlerinin aylık değişimleri incelendiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 0,15 azalırken imalat yüzde 2,49, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri yüzde 1,83 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 0,97 arttı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,09, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,17, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,58, sermaye mallarında yüzde 1,39 ve enerjide yüzde 5,97 artış kaydedildi.

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuMadencilikEkonomiFinansEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Sanayi üretici fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 2,31, yıllık yüzde 29,32 arttı - Son Dakika
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