Sanayi üretimde aylık artış yüzde 1,3 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi üretimde aylık artış yüzde 1,3 oldu

12.08.2022 10:16
Sanayi üretimde aylık artış yüzde 1,3 oldu

Sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artış gösterdi.

Sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi aylık yüzde 1,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sanayi üretimde aylık artış yüzde 1,3 oldu Sanayi üretimde aylık artış yüzde 1,3 oldu Tüik: Toplam Ciro Yıllık Yüzde 129,8 Arttı Tüik: Toplam Ciro Yıllık Yüzde 129,8 Arttı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretimde aylık artış yüzde 1,3 oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:25 EYT'nin tarihi belli olmuştu! Şimdi de emeklilik formülü ortaya çıktı
10:05 Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu
10:01 İstanbul'da ilçeler arasında büyük değişkenlik gösteren lahmacun fiyatları dudak uçuklattı! Bir yerde 15 liraya diğer tarafta 40 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 11:54:11. #1.12#
SON DAKİKA: Sanayi üretimde aylık artış yüzde 1,3 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement