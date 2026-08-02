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Sanayi Ürünleri Denetiminde Cezalar

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Bakanlık, 26 bin 310 sanayi ürününü denetleyip, 2 bin 441'ine 175 milyon lira ceza kesti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın ilk 6 aylık döneminde 26 bin 310 sanayi ürününü denetledi, uygunsuz bulunan 2 bin 441'i için 175 milyon 898 bin 583 lira idari para cezası kesti.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık piyasadaki sanayi ürünlerinin insan can ve mal güvenliği ile çevre şartlarına uygun olmasını sağlamak amacıyla ürün güvenliği denetimlerini, teknik mevzuata uygunluk kontrolü ve idari yaptırımlar çerçevesinde yürütüyor.

Denetimler, metroloji ve sanayi ürünleri olmak üzere, iki alanda gerçekleştirildi. Bakanlık ekiplerince, bu dönemde 26 bin 310 sanayi ürünü denetlendi. En fazla denetim, 9 bin 225 ile asansör ve 6 bin 698 ile elektrikli ekipmanlara yönelik yapıldı.

Denetlenen sanayi ürünlerinden, 2 bin 441'i uygunsuz bulundu ve 232 ürün teste gönderildi. Söz konusu denetimlere tabi tutulan ürünlerin uygunsuzluk oranı, yüzde 9,28 olarak hesaplandı. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları yüzde 42,86 ile kazanlar, yüzde 37,97 ile enerji verimliliği ürünleri ve yüzde 17,14 ile asansörler oldu.

En çok para cezası asansörlere kesildi

Bu kapsamda, 105 farklı marka ve modeldeki sanayi ürünü hakkında toplatma kararı verildi. Toplatma kararı verilen ürün grupları arasında, 45 ile otomotiv ve 20 ile enerji verimliliği ürünleri öne çıktı.

Bakanlıkça, tespit edilen uygunsuzluklara, 175 milyon 898 bin 583 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 238 üründeki uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı.

En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu da 106 milyon 458 bin 656 lirayla asansörler, 38 milyon 649 bin 685 lirayla otomotiv ve 10 milyon 607 bin 564 lirayla makineler olarak sıralandı.

Gaz sayaçları ve takografları da denetlendi

Bakanlık, metroloji alanında da 6 ayda 982 bin 583 ürünü denetledi ve muayene etti. Bu çerçevede, 359 bin 221 gaz sayacı, 212 bin 263 takograf, 128 bin 183 tartı aleti ve 93 bin 768 akaryakıt ve LPG sayacı denetime tabi tutuldu.

Öte yandan, 6 ayda 57 bin 658 taksimetre ve 49 bin 484 ölçü transformatörü de Bakanlığın denetiminden geçti.

Aynı dönemde, 3 bin 20 hazır ambalajlı mamule yönelik denetimler de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi Ürünleri Denetiminde Cezalar - Son Dakika

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