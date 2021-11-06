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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den DESMUD'a ziyaret - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den DESMUD'a ziyaret

06.11.2021 13:09
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den DESMUD'a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve beraberindeki heyet, Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMUD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu'nu ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve beraberindeki heyet, Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMUD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu'nu ziyaret etti.

DESMUD'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükdede ve Demirtaşoğlu Saray Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak bölge sanayicisinin sorunlarını ele aldı.

Demirtaşoğlu ve beraberindeki sanayiciler, sektördeki son gelişmeler, Saray Sanayi Sitesi'ndeki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında Büyükdede'yi bilgilendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Saray Sanayi Bölgesi'nin sahip olduğu birçok avantajla yatırımcıları kendine çeken, sanayicinin büyümek istediği üretim bölgesi olduğunu belirtti.

Demirtaşoğlu da ihracat tutarı 2,2 milyar dolar olan sektörün 2023'te ihracat hedefinin 3,5 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Sektör sanayicisinin sorunlarının çözülmesi konusunda hızlı hareket edilmesinden dolayı memnun olduklarını bildiren Demirtaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde üretimi bulunan, 500 milimetre üzeri genişliği olan paslanmaz çelik yası mamul ürünlerinde yüzde 12 gümrük vergisi olup, herhangi bir ilave gümrük vergisi bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizde üretimi bulunmayan uzun ve genişliği 500 milimetreden düşük paslanmaz çelik ürünlerine gümrük vergisi uygulanmamaktadır. Belirtildiği üzere 500 milimetre üzeri genişliği olan paslanmaz çelik yassı mamul ürünlerinde yerli üreticiyi korumak amacıyla uygulanan gümrük vergisiyle ilgili, sektörle değerlendirme yapılarak, bu oranın kaldırılması değil ancak yüzde 3-4 gibi bir oranda düşürülebileceği değerlendirilmektedir."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den DESMUD'a ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den DESMUD'a ziyaret - Son Dakika
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