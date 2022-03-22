ESO'dan 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programı - Son Dakika
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ESO'dan 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programı

22.03.2022 15:03

ESO'dan 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: "2 milyona yakın araç üretme kapasitemiz var" Eskişehir Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' bilgilendirme toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji...

ESO'dan 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır:

"2 milyona yakın araç üretme kapasitemiz var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' bilgilendirme toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2000'li yılların başında aldığı kritik karar sonrasında insansız hava araçları üretici ülkelerden biri olma iddiasını ortaya koyduğunu söyledi.

Sanayi Odası Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıda katılımcılara Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır tarafından 'Hamle Programı Bilgilendirme' sunumu yapıldı.

Programda konuşan Kacır, teknolojide paradigmaların vakitlice sezimlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

"2 milyona yakın araç üretme kapasitemiz var"

Türkiye'nin İnsansız hava araçlarında öne çıkması ve yerli otomobil hakkında konuşmasını sürdüren Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye hemen 2000 binli yılların başında kritik bir karar alarak, bu alanda üretici ülkelerden biri olma iddiasını ortaya koyuyor. Savunma Sanayi'de projeler ve çağrılar başlatılıyor. Türkiye bu alanda hızla başarı ortaya koymaya başlıyor. Aslında teknolojideki paradigma değişimleri, bütün alanlarda benzer fırsatlar ortaya koyuyor. Yeter ki bizler o fırsatları biraz vakitlice kestirebilelim, sezimleyelim ve kamu politikaları ile özel sektör teşebbüslerini, bu fırsat pencerelerini yakalamaya yönlendirelim. Türkiye'nin otomobili projesi de benzer bir fırsat yaklaşımı ile geliştiriliyor. Otomotiv sektöründe 4 büyük devrimin eş zamanlı olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Batarya teknolojisindeki gelişmeler sayesinde hem ucuzlaması hem de teknik yeterliliklerinin artması, elektrikli araçların yaygınlaşmasını beraberinde getirdi. Biz yaklaşık 2 milyona yakın araç üretme potansiyeline sahibiz. Büyük bir deneyimiz ve bu alanda tecrübeli insan kaynağımız var. Ancak henüz bir milli bir otomobil markamız yok. Ancak henüz bir milli otomobil markamız yok. Büyün bu dönüşümüz öncüsü olabilirsek aslında Türkiye'nin Teslasını geliştirebiliriz ve üretebiliriz. Bizden çok daha büyük ve tecrübeli görünen pek çok markayı dahi geride bırakma imkanına sahip olabiliriz. Tıpkı milli insansız hava araçlarındaki gibi" diye konuştu.

"Ar-Ge personel sayımız 200 binlere erişti"

Ar-Ge çalışmaları hakkında da bilgi veren Kacır, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ar-Ge personeli sayımız 200 binlere erişti. Bu sayısı daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Küresel Ar-Ge sıralamasında 2019 yılında 4 firma vardı, şimdi 7 firmamız bu sıralamada yer alıyor. 2023'e geldiğimiz zaman 23 firmanın bu sıralamada olmasını hedefliyoruz. Yazılımcı sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bugün 2022 yılı mart ayı itibariyle 6 Türk teknoloji girişimi milyar dolar değerinin üzerine çıktı. Bunlardan ikisi 10 milyar doların üzerine çıkmış oldu."

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, sanayiciler ve kurum müdürleri katıldı.

ESO'dan 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programı
ESO'dan 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programı
ESO'dan 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programı
ESO'dan 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programı
ESO'dan 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programı
ESO'dan 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programı

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Eskişehir'de 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' bilgilendirme toplantısı düzenlendi Eskişehir'de 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' bilgilendirme toplantısı düzenlendi Fuat Oktay Milli teknoloji hamlemizi güçlendiriyoruz - TAMAMI FTP'DE Fuat Oktay Milli teknoloji hamlemizi güçlendiriyoruz - TAMAMI FTP'DE

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESO'dan 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programı - Son Dakika


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