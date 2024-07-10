Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Denizli'de Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Denizli'de Sanayicilerle Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Denizli'de sanayici iş adamlarıyla bir araya geldi. İnan, ziyaret kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti ve bölgedeki fabrikaların ülke sanayisine ve istihdamına olan katkıları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Denizli Sanayi Odası'nda sanayicilerle bir araya gelen İnan, ülkenin sanayicileriyle gurur duyduğunu ve onların ülkenin gerçek kahramanları olduğunu belirtti.

10.07.2024 19:13
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Denizli'de sanayici iş adamları ile bir araya geldi.

Bir dizi çalışma ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Yardımcısı İnan, ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindeki heyete bölgede faaliyet gösteren fabrikalar, gerçekleştirilen üretim ile ülke sanayisine ve istihdamına olan katkıları hakkında bilgi aktardı.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu ise İnan'a sanayi projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı İnan daha DSO toplantı salonunda sanayicilerle bir araya geldi.

İnan, burada yaptığı konuşmada, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği kentte iş adamlarıyla görüştüğünü anlatarak, "Ülkemizin sanayicileriyle gurur duymuşumdur. Vakıf insanlar gibi gelir sanayiciler bana. Ülkenin gerçek kahramanlarının sanayicileri olduğunu düşündüm ben. Bu duyguyu Denizli'de kuvvetli bir şekilde hissettim. Zor dönemler olabilir. Tabii biraz konuşacağız üzerine ama bu kuvvetli ruh, inşallah hem Denizli'yi hem de ülkemizi geleceğe taşıyacak esas ana motorumuz olmaya devam edecektir." dedi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Denizli'de Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Denizli'de Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika
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