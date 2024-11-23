Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Bozova İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Bozova İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Bozova İlçe Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allah'ın izniyle tarihin en şerefli milleti Türk milleti yeniden insanlığı adaletle, merhametle buluşturacak.

23.11.2024 14:49
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allah'ın izniyle tarihin en şerefli milleti Türk milleti yeniden insanlığı adaletle, merhametle buluşturacak. İnşallah hava savunma sistemlerimizi tamamlayacağız. İnşallah geliştirdiğimiz füzelerin menzillerini uzatacağız, hızlarını yükselteceğiz ta ki hiç kimse Türkiye'ye zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirmeye kalkamayacak hale gelecek." dedi.

Bakan Kacır, kentteki temasları kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u kullanarak Şanlıurfa Valiliğine geldi.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, Vali Hasan Şıldak ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra Bozova Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Bozova 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Kacır, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kongre sürecinin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kacır, 22 yıllık iktidarına asırlık hizmetler sığdırmış olan AK Parti'nin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirterek AK Parti'nin iktidarı döneminde Türkiye'yi baştan aşağı eserler ve hizmetlerle doldurduğunu söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'ye hediye edeceği daha çok proje ve eser olduğunu aktaran Bakan Kacır, "Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nda ortaya koyacağı çok daha büyük başarı hikayeleri var. Yeter ki bizler, yeter ki Şanlıurfalılar, yeter ki Bozovalılar, AK Parti'nin arkasında, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında dimdik durmaya devam etsinler." diye konuştu.

"İşte dört bir yanımız ateş çemberi. Kuzeyimizde savaş maalesef devam ediyor." diyen Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Hatta bu savaşta üçüncü dünya savaşının çıkabileceği, her an nükleer bombaların kullanılabileceği gibi tehditler, tehlikeler zikrediliyor. İşte güneyimizde İsrail, bir yılı aşkın zamandır dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleştiriyor. Biz her daim hakkın, adaletin yanındayız. Biz her daim masumların, mazlumların yanındayız.

Allah'ın izniyle tarihin en şerefli milleti Türk milleti yeniden insanlığı adaletle, merhametle buluşturacak. Çoğu gitti azı kaldı. Yapacak, tamamlayacak birkaç işimiz daha var. İnşallah hava savunma sistemlerimizi tamamlayacağız. Adeta bir çelik kubbeyle bu milletin istikbalini ve istiklalini güvence altına alacağız. İnşallah geliştirdiğimiz füzelerin menzillerini uzatacağız, hızlarını yükselteceğiz ta ki hiç kimse Türkiye'ye zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirmeye kalkamayacak hale gelecek. Bunu biz başarırız. Bunu Türk milleti başarır. Bunu Allah'ın izniyle AK Parti iktidarı başarır. Biz bu kalkınma yolculuğunu topyekun sürdürüyoruz. 81 şehrimizin birini diğerinden ayırmadan hiç kimseyi hiçbir bölgeyi hiçbir ilimizi geride bırakmadan bu yolculuğa devam ediyoruz."

Bakan Kacır, AK Parti iktidarı döneminde Şanlıurfa'daki Organize Sanayi Bölgesi sayısını 1'den 5'e yükselttiklerini aktararak OSB'lerdeki istihdamın da 4 bin 500'den 36 bine çıktığını kaydetti.

Türkiye'de yatırımların en güçlü desteklendiği şehirlerden birinin Şanlıurfa olduğunu dile getiren Kacır, "Yatırımlara sunduğumuz destekler ve teşviklerle bugüne dek 2 bin 500 yüzden fazla yatırım için 155 milyar liralık yatırımın harekete geçmesi 105 bin istihdamın sağlanması için projeleri destekledik. Bunların arasından tamamlanan projelerle 67 bin kardeşimiz Şanlıurfa'da istihdam edildi. Bu bölge artık huzursuzluklarla, terörle, şiddetle anılmıyor. Bu bölgede varsa bir gürültü, artık fabrikaların üretim tesislerinin makinelerin sesidir. Allah'ın izniyle yatırımla, istihdamla, üretimle, icatla, ihracatta bu kalkınma yolculuğuna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kongreye; AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ve Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Bozova İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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