Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, SDN Summit'te konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, SDN Summit'te konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, SDN Summit\'te konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) yeni bir adım atacağını belirterek, "İlk kez söylüyorum, KOSGEB Türkiye'deki profesyonellerle birlikte şehir şehir gezecek ve girişimci seçmelerine başlayacak.

27.04.2024 14:31  Güncelleme: 14:50
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) yeni bir adım atacağını belirterek, "İlk kez söylüyorum, KOSGEB Türkiye'deki profesyonellerle birlikte şehir şehir gezecek ve girişimci seçmelerine başlayacak. Anadolu'nun tüm şehirlerinden yeni girişimler çıkması için sahada daha görünür olacak, daha aktif şekilde girişimcilerle buluşacak." dedi.

Kacır, SDN Summit programındaki konuşmasında, dünyadaki teknolojik gelişmelere işaret etti.

Türkiye'nin gündeminde yüksek teknolojinin, dijital teknolojinin bulunmasının en çok arzu ettikleri şeylerden birisi olduğunu dile getiren Kacır, dünyayı artık yenilikçi teknolojilerin dönüştürdüğünü, Türkiye'nin de sadece bunların tüketicisi değil geliştiricisi ve üreticisi ülkelerden olmayı hedeflediğini, bu yarışta da önemli mesafe aldığını söyledi.

Kacır, yapay zekanın beraberinde getirdiği ve getireceği değişim ile dönüşüme dikkati çekerek, bu teknolojinin insan hayatına olumlu dokunuşları olacağını belirtti.

Yapay zekanın, insanlık için yararlı olduğu ölçüde kıymetli olacağını ifade eden Kacır, yapay zeka dahil tüm teknolojilerin insanlığın yararına, etik çerçeve üzerine, ahlaki zemine göre inşa edilmesinin önem taşıdığını, bu kapsamda küresel düzeyde etik bir çerçevenin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekanın korkulması gereken değil yönetilmesi gereken bir alan olduğunu anlatan Kacır, Türkiye'de başta TÜBİTAK olmak üzere teknoparklar, AR-GE merkezlerinde yapay zeka çalışmaları yapıldığını ve ülkenin yapay zeka teknolojilerini geliştirme kapasitesini yükselttiğini dile getirdi.

Ülkede yapay zeka alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kacır, tüm bu çalışmaların hedefinde, Türkiye'deki yapay zeka geliştiricilerinin, dünyayla yarışında en önde olmasını sağlamanın bulunduğunu söyledi.

"Kamu tarafında Türkiye, veri yönetimi, veri yönetişimi konusunda çok iddialı"

Bakan Kacır, "Kamu tarafında Türkiye, veri yönetimi, veri yönetişimi konusunda çok iddialı bir ülke. Türkiye'nin sahip olduğu sağlıkta dijital dönüşüm altyapısı ve veri yönetişimi altyapısı dünyada çok az ülkede var." dedi.

Türkiye'de veri güvenliği konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kacır, "Bizim zaten hiper ölçekli veri merkezi yatırımlarına ilişkin birtakım destek ve teşviklerimiz var, bu alanda görüştüğümüz uluslararası yatırımcılar var. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde yaptığımız çalışmalar, onların da Türkiye'de daha fazla varlık göstermesini sağlayacak, Türkiye dijital dönüşümde, teknolojide hızlanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Girişimci adaylarının desteklenmesi konusunda çok sayıda program uyguluyoruz"

Girişimcilere verilen desteklere değinen Kacır, Türkiye'nin diğer ülkelere göre bu alanda farklı bir yol izlediğini, toplumun tüm kesimlerinin girişimci olabilmesi için fırsat eşitliği konusuna önem verdiğini vurguladı.

Bu alanı demokratikleştirmek için çaba harcadıklarını belirten Kacır, "Bu alanı sadece fonlara, özel sektörün yatırımlarına terk etmiş değiliz. Özellikle fikir aşamasındaki girişimci adaylarının fonlanması, desteklenmesi konusunda kamu olarak çok sayıda program uyguluyoruz." diye konuştu.

Kacır, binlerce girişimin doğması için çaba gösterdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Teknoparklarımızın sayısını muazzam şekilde artırdık. Türkiye'de şu an 102 teknopark var, 10 binden fazla teknoloji girişimi var, bunun 2 bin 500'e yakını da kuluçka girişimler. Yaptığımız tüm çalışmalar girişim sermayesi yapısını çok büyüttü. 2021, 2022, 2023'te girişim sermayesi fon yatırımları muazzam şekilde yükseldi. Sadece bu 3 yılda 4 milyar dolara yakın fon yatırımı yapılmış oldu. Daha önce yıllık yaklaşık 100 milyon dolarken, teknoloji startuplarına girişim sermayesi fonları eliyle 3 yılda 4 milyar dolara yakın bir yatırımın yapılmasını sağlamış olduk. Bu ivmeyi kaybetmek istemiyoruz."

"Akıllı araç, otonom araç teknolojilerinde iddia sahibi olmak zorundayız"

KOSGEB'in yeni bir adım atacağını duyuran Kacır, "İlk kez söylüyorum, KOSGEB Türkiye'deki profesyonellerle birlikte şehir şehir gezecek ve girişimci seçmelerine başlayacak. Anadolu'nun tüm şehirlerinden yeni girişimler çıkması için sahada daha görünür olacak, daha aktif şekilde girişimcilerle buluşacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji, Togg, savunma sanayisi gibi konularda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Kacır, Türkiye'yi her alanda üst liglere çıkaracak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kacır, "Şu an 30 bine yakın Togg, Türkiye'nin yollarında ama daha yapacak çok işimiz var. Batarya teknolojisinde güçlenmek durumundayız. Batarya hücrelerini Türkiye'de üretmek zorundayız. Akıllı araç, otonom araç teknolojilerinde iddia sahibi olmak zorundayız. Yerli markaların yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Kacır, konuşmasının ardından fuaye alanında stantları gezerek, katılımcılarla sohbet etti.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, Kosgeb, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, SDN Summit'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

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