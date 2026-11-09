Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'nda konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin markalarının yeşil teknolojilerdeki başarılarını takdir ettiklerini belirterek, "Çinli dostlarımızla, yüksek teknoloji ve katma değer odaklı projeleri hayata geçirmeye hazırız. Yeni enerjili araçlar ve mobilite teknolojileri, batarya, güneş enerjisi ve biyo ekonomi gibi alanlarda işbirliğimizi güçlendirebiliriz." dedi.

Kacır, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, İpek Yolu'nun iki ucunda yer alan Türkiye ve Çin'in asırlar boyunca ticaretin, bilginin ve kültürün kıtalar arasında yayılmasına imkan sağlayan bağlar kurduğunu, bu karşılıklı etkileşimin münasebetleri güçlendirdiğini, medeniyetlerin ortak birikimini zenginleştirdiğini söyledi.

"Günümüzde artan jeopolitik gerilimler ve teknolojide sertleşen rekabet tarih boyunca inşa ettiğimiz işbirliği köprülerinin kıymetini bizlere hatırlatıyor." diyen Kacır, küresel sistemin, karşılıklı kazanımları, diyaloğu ve uzun vadeli ortaklıkları esas alan bir anlayışa bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacının var olduğunu ifade etti.

Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Biz inanıyoruz ki uluslararası rekabet adil bir zeminde ve kural bazlı ticaret sistemi içinde sürmelidir ve işbirliklerinin güçlenmesine mani olmamalıdır. Tekno kutuplaşma değil, diyalog ve işbirliği esas alınmalı, yapay zeka ve yenilikçi teknolojiler insanlığın ortak yararına, kapsayıcı bir anlayışla geliştirilmelidir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping'in ortak iradesi doğrultusunda, Çin ile ilişkilerimizi ileriye taşıma kararlılığındayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde inşa ettiğimiz üretim ve teknoloji geliştirme altyapısı, işbirliğimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir zeminde ilerletmemize imkan tanıyor. Ticari araç, otobüs, beyaz eşya, güneş paneli, çelik, ferrokrom, ahşap levha ve çimento üretiminde Avrupa'da lideriz. Alüminyum, seramik, plastik mamul, motorlu taşıt ve rüzgar türbinlerinde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındayız."

Türkiye'nin bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçı ülke olduğunu belirten Kacır, "2000'li yıllardan itibaren 25 misline çıkardığımız AR-GE harcamalarıyla inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirdik, Milli Teknoloji Hamlesi'ni harekete geçirdik. Sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükselttik. Yüksek teknoloji alanlarında yeni yatırımları harekete geçirecek programları devreye alıyoruz. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'yla, ileri teknoloji üretimini artıracak yatırımlara nitelikli destekler sağlıyoruz." dedi.

"Nükleer enerjide 10 bin megavat kapasite oluşturacağız"

Kacır, "2030 yılına dek 30 milyar dolar destek sunarak, batarya, elektrikli araç, güneş hücresi, rüzgar türbinleri, çip, savunma teknolojileri, veri merkezleri, yapay zeka, endüstriyel robotik üretimi gibi alanlara ve büyük ölçekli AR-GE merkezi kurulumuna yönelik program çağrılarımız, Türkiye'yi küresel inovasyon liginde daha üst sıralara taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl yürürlüğe koydukları katma değerli yatırımlara odaklanan yeni teşvik sistemi ve Merkez Bankası ile yürütülen 750 milyar lira hacme sahip Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'yla da yüksek teknoloji yatırımlarına geniş imkanlar sağladıklarını anlatan Kacır, "Sanayi kapasitemizi büyütürken yeşil dönüşümü rekabet gücümüzü tahkim eden bir kalkınma hamlesine dönüştürme çabasındayız. İmalat sanayimizin sürdürülebilirlik odaklı dönüşümünü hızlandırmak üzere Yeşil Dönüşüm Programı'nı hayata geçirdik." diye konuştu.

Kacır, demir-çelik, alüminyum, gübre, çimento gibi emisyon yoğun sektörler başta olmak üzere imalat sanayisinde 2053 net sıfır hedeflerine yönelik dönüşüm yatırımlarını hızlandırdıklarını anlatarak, Dünya Bankası ile yürütülen projelerle 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine sağladıklarını söyledi.

Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu ile sanayinin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlama yolunda önemli bir adım attıklarını ifade eden Kacır, bu platformu yeni uluslararası finansman kuruluşlarıyla genişletmeye devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Kacır, 2040'a kadar elektrikli ve hibrit araç sayısını 1 milyon 400 binden 20 milyona çıkaracaklarını belirterek, güneş ve rüzgar enerjisinin kurulu gücünü 43 gigavattan 175 gigavata yükselteceklerini ifade etti.

Depolamalı santrallerde 140 gigavatsaat batarya kapasitesi kuracaklarını anlatan Kacır, "Nükleer enerjide 10 bin megavat kapasite oluşturacağız. COP31 ev sahipliğimiz yeşil dönüşüm hedeflerimizi yeni somut yatırımlara dönüştürmek ve bu alandaki uluslararası işbirliklerimizi güçlendirmek adına önemli fırsatlar sunacak." dedi.

"Ulaştırmanın tüm modlarındaki yatırımlarımız pazarlara uygun maliyetli erişim imkanı sunuyor"

Kacır, Türkiye'nin yatırımcıların ihtiyaç duyduğu güvenilir ve öngörülebilir iş ortamını sağlayan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "86 milyonluk nüfusumuz ve 18 bin doların üzerindeki kişi başına milli gelirimizle hem geniş bir iç pazarın dinamizmini hem de güçlü bir üretim ve ihracat kapasitesini yatırımcılara sunuyoruz. Üyesi olduğumuz Gümrük Birliği ve geniş serbest ticaret anlaşmaları ağımızla yatırımcılara 1 milyarı aşkın nüfusa doğrudan erişim imkanı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu vurgulayan Kacır, "Pek çok Avrupa ülkesinden 10-15 yaş daha genç bir nüfusa sahibiz. Coğrafi konumumuz ve ulaştırmanın tüm modlarındaki yatırımlarımız, müteşebbislere pazarlara hızlı ve uygun maliyetli erişim imkanı sunuyor." dedi.

Kacır, sanayinin geleceğini, lojistik bağlantıları ve altyapı ihtiyaçlarını göz önüne alarak planladıklarını anlatarak, Sanayi Alanları Master Planı'yla ülkede dört yeni sanayi koridoru oluşturduklarını ve mega endüstriyel bölgeler olarak tasarlanan yeni yatırım alanlarının, döngüsel ekonomi ve yeşil üretimi esas alacağını ifade etti.

Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve Kuzey Marmara Demiryolu geçişleriyle birlikte Türkiye'nin yakalayacağı yeni bağlantısallık fırsatlarının, sanayi alanlarının dünyaya açılmasına ve üretim-ihracat zincirinin oluşmasına katkı sunacağını anlatan Kacır, "Orta Koridor'un kilit ülkesi Türkiye yeni pazarlara açılmak isteyen Çinli yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması yatırımcılar için sağlam bir hukuki güvence." diye konuştu.

"Karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz"

Bakan Kacır, geçen yıl Pekin'de ilk toplantısı gerçekleştirilen Türkiye–Çin Yatırım İstişare Komitesi'nin yeni işbirliklerinin tesisi için etkin bir platform olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çin markalarının yeşil teknolojilerdeki başarılarını takdir ediyoruz. Çinli dostlarımızla, yüksek teknoloji ve katma değer odaklı projeleri hayata geçirmeye hazırız. Yeni enerjili araçlar ve mobilite teknolojileri, batarya, güneş enerjisi ve biyoekonomi gibi alanlarda işbirliğimizi güçlendirebiliriz. Uluslararası yatırımlardan sorumlu bakanlık olarak, ülkemize değer katacak yatırımların her aşamasında destekleyici olmaya devam edeceğiz. Fikir ayrılığımız olan alanlar varsa bunları doğrudan iletişim yoluyla, dürüst ve samimi bir yaklaşımla çözüme kavuşturmak için çalışmayı, karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz."