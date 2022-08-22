"Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde uzay testleri başarıyla yapıldı - Son Dakika
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"Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde uzay testleri başarıyla yapıldı

22.08.2022 21:28
"Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde uzay testleri başarıyla yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ay Görevi'nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ay Görevi'nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Varank, sosyal medya hesabından "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak söz konusu sistemin çalışmalarına ilişkin son detayları paylaştı.

Bakan Varank, "Ay Görevi'nde kullanılacak olan Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testleri başarıyla gerçekleştirildi. HİS'lerimiz güçlü, uzay liginde hak ettiğimiz yeri alacağız!" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Ay Görevi'nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde uzay testleri başarıyla yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde uzay testleri başarıyla yapıldı - Son Dakika
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