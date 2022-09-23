Bakan Varank'tan muhalefete "fabrika" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank'tan muhalefete "fabrika" tepkisi Açıklaması

23.09.2022 17:42
Bakan Varank'tan muhalefete "fabrika" tepkisi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin "AK Parti 20 yılda bir tane bile fabrika açmadı, AK Parti zamanında sanayi tamamen bitti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin "AK Parti 20 yılda bir tane bile fabrika açmadı, AK Parti zamanında sanayi tamamen bitti." eleştirilerine tepki göstererek, "Devletin fabrika kurup bir kişinin çalıştığı yerde 3 kişi istihdam edip fabrikaları arpalıklara çevirdiği zamanlar geride kaldı." dedi.

Bakan Varank, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adıyaman Şubesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ASKON'un önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Türkiye'yi büyütmek için 20 yıldır çalıştıklarını aktaran Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi büyütmenin, geliştirmenin sevdasıyla gayretiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle dur durak demeden çalışmaya devam ediyoruz. Büyük gayretle Türkiye'yi nasıl yatırımlarla, projelerle buluştururuz bunun için çalışıyoruz. Bizim bir sloganımız var: 'Durmak yok, yola devam.' Dur durak demeden devam ediyoruz. Bu mücadelemizde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bizim en önemli yoldaşlarımızdan bir tanesi de iş insanları ve yatırımcılarımız. ASKON aslında elini taşın altına koyan müteşebbislerimizin kurduğu, bu ülkeyi kalkındırma hikayesinde asıl kahraman olan iş insanlarımızın kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyütebileceğimize, geliştirebileceğimize inanıyoruz. Biz Türkiye'nin 10 büyük ekonomiden birisi olabileceğine inanıyoruz. Bunu yapmanın yolu da özel sektörümüzle iş dünyamızla beraber hareket etmekten geçiyor."

Muhalefetin "AK Parti 20 yılda bir tane bile fabrika açmadı, AK Parti zamanında sanayi tamamen bitti." eleştirilerinde bulunduğunu dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Ama onlar bunu söylerken neyi düşünerek söylüyorlar biliyor musunuz? Bunlar zannediyor ki hala dünyada fabrikaları devletler, hükümetler kuruyor. Zannediyorlar ki Sümerbank'ta basma fabrikaları çalışsa Türkiye bir yere gelebilir. Şu an da o Sümerbank'ın basma fabrikalarından 500 tanesi Türkiye'de faaliyette. Özel sektörümüz bunları dünyaya ihracat yapıyor. Biz özel sektörün önünü açarak onlara gerekli altyapıları, teşvikleri veriyoruz. Türkiye'yi en güzel şekilde kalkındıracağız. O devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı. Devletin fabrika kurup bir kişinin çalıştığı yerde 3 kişi istihdam edip fabrikaları arpalıklara çevirdiği zamanlar geride kaldı. Özel sektör bu işleri yapacak."

Adıyaman'ı "özel sektör dinamizminin zirvede olduğu şehirlerden biri" şeklinde tanımlayan Varank, sanayicilerin kendilerine "Bize yer verin işimizi büyüteceğiz. İstihdam oluşturacağız." dediklerini belirtti.

Dünyanın, Türkiye'nin kabiliyetlerinin farkına vardığını dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Global markalar, global şirketler Türkiye'yi tedarikçi olarak yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin her yerinde müthiş bir ivme yakaladık. İnşallah bu ivme aynı şekilde Adıyaman'da ve Türkiye'de devam edecek. Türkiye'nin en büyük veteriner aşısı üreten firması Adıyaman'da faaliyet gösteriyor. Türkiye'de en büyük güneş paneli üreticilerinden bir tanesini ben Adıyaman'da ziyaret ettim. Bu şehrin potansiyeline inanıyoruz ve yatırım yapmaya devam edeceğiz."

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da Bakan Varank'a teşekkür ederek "Bizim sürekli yanımızda oldular. Allah razı olsun. Bize büyük güç veriyorlar. Bugün burada çok şükür önemli üyelerimizle ASKON şubesini kurduk, hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ASKON Adıyaman Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ASKON Adıyaman Şube Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve iş insanları katıldı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin AK Parti'den değerlendirme: Türkiye barışın tesisi için en güçlü odaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin AK Parti'den değerlendirme: Türkiye barışın tesisi için en güçlü odaktır Bakan Varank: '2022 yılının tamamında 47 milyon turist, 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz' Bakan Varank: '2022 yılının tamamında 47 milyon turist, 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz'
Kaynak: AA

AK Parti, Adıyaman, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank'tan muhalefete 'fabrika' tepkisi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:42:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Varank'tan muhalefete "fabrika" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement