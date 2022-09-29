Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde tarihinin en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika
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Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde tarihinin en yüksek seviyesine çıktı

29.09.2022 10:32
Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde tarihinin en yüksek seviyesine çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Küresel İnovasyon Endeksi'nde tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Küresel İnovasyon Endeksi'nde tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Raporu'nun açıklandığını belirtti.

Bakan Varank, "Türkiye tarihinin en yüksek seviyesinde. Son iki yılda 14 basamak yükselerek, 132 ülke içinde 37'nci sıraya yerleştik. 20 yılda sıfırdan inşa ettiğimiz AR-GE ve inovasyon ekosistemi yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Küresel İnovasyon Endeksi, dünyada ülkelerin inovasyon performansının düzenli olarak değerlendirildiği en önemli yayınlar arasında yer alıyor. Endeks, her yıl düzenli olarak Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) öncülüğünde hazırlanıyor.

İnovasyon girdileri ve çıktıları olarak gruplandırılmış göstergelerden oluşan endekste, inovasyonun çok boyutlu yönleri değerlendiriliyor.

YORUMLAR
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Bakan Varank: Türkiye, küresel inovasyon endeksinde tarihinin en yüksek seviyesinde Bakan Varank: Türkiye, küresel inovasyon endeksinde tarihinin en yüksek seviyesinde
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Kuzey Afrika, Twitter, Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde tarihinin en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika

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