Sanayiciler, trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeyen lisanssız GES projelerine ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayiciler, trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeyen lisanssız GES projelerine ihtiyaç duyuyor

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, öz tüketim amaçlı santral yatırımlarını hayata geçirmek isteyen sanayicilerin, trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeyen lisanssız güneş santrali (GES) projelerine ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Erkan, yazılı açıklamasında, trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeyen lisanssız GES'lerin sanayicilere, ihracat yapan firmalara ve güneş enerjisinden faydalanmak isteyen vatandaşlara yarar sağlayacağını ve Türkiye'nin karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunacağını kaydetti.

05.07.2024 17:07
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Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, öz tüketim amaçlı santral yatırımlarını hayata geçirmek isteyen sanayicilerin, trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeyen lisanssız güneş santrali (GES) projelerine ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeyen lisanssız GES'lerin sanayicilere, ihracat yapan firmalara ve güneş enerjisinden faydalanmak isteyen vatandaşlara yarar sağlayacağını ve Türkiye'nin karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunacağını kaydetti.

Sınırda karbon düzenlemesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın, Türkiye'nin sanayicilerini ve işletmelerini doğrudan etkilediğini, sanayici için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

"Sanayiciler ve işletmeler, sınırda karbon vergisinden etkilenmeden ihracatlarına devam edebilmek, elektrik tüketim maliyetlerini azaltmak, uluslararası alanda daha rekabetçi fiyatlar ile Türkiye'de ihracat geliri kazandırmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneliyor. Maliyeti en düşük yenilenebilir enerji kaynağı olarak öne çıkan güneş enerjisi yatırımlarına olan ilginin arttığı bu yatırımlara yönelme trafolardaki bağlantı kapasite yetersizliği nedeni ile sınırlı sayıda gerçekleşiyor."

Erkan, trafo bağlantı kapasite sorununun şebeke işletmecisi ve yatırımcılar açısından ortak bir yapıda çözümlenmesinin önemli olduğunu aktardı.

Güneş enerjisi sektörünün geleceği için bu kararların önemli olduğunun altını çizen Erkan, "Türkiye Elektrik İletim AŞ yayınladığı trafo merkezli bağlantı kapasite bilgilerine göre, sanayicilerimizin ve işletmelerimizin tüketimlerini karşılamak için 5.1.h kapsamında üretim santrali kurmaları için yeterli kapasite bulunmuyor. Bu durumda, lisanssız üretim santrali kurulum isteklerinin çözümü için yeni bir bağlantı şekline acil ihtiyaç duyuluyor. Sıfır Geri Besleme (Zero Feed-In) sistemlerinin ülkemizde de uygulanmasıyla üretilen enerjinin yerinde tüketilmesi, istenirse bataryalarda depolanması ve fazla enerjinin şebekeye basılmaması sağlanarak trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeden yenilenebilir enerji yatırımları yapılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayiciler, trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeyen lisanssız GES projelerine ihtiyaç duyuyor - Son Dakika

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