Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 1. çeyrekte yıllık yüzde 4,1 arttı - Son Dakika
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Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 1. çeyrekte yıllık yüzde 4,1 arttı

06.06.2022 10:22
Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 1. çeyrekte yıllık yüzde 4,1 arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükseldi.

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak-Mart 2022 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise 2021'in son çeyreğine göre yüzde 0,5 yükseldi.

Bu yılın birinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 2,2 yükselirken çeyreklik bazda yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

En fazla artış dayanıklı tüketim malı üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,7 ile dayanıksız tüketim malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 3,5 ile sermaye malı üretiminde oldu.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 1. çeyrekte yıllık yüzde 4,1 arttı - Son Dakika

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