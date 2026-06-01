Sanayide Daralma Uyarısı

01.06.2026 13:58
ASO Başkanı Ardıç, sürdürülebilir büyüme için yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, kalıcı ve sürdürülebilir büyüme için üretim ve yatırım ortamını iyileştirecek, ihracatı ve verimlilik artışını destekleyecek politikaların önceliklendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Ardıç, 2026 yılı birinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Büyüme verisinin, Türkiye ekonomisinin yalnızca büyüme hızını değil, aynı zamanda büyümenin niteliğini de ortaya koyduğunu belirten Ardıç, büyümeyi hangi sektörlerin gerçekleştirdiğinin önemli olduğunu vurguladı. Verilerin, ekonomide sektörler arasında belirgin ayrışmanın derinleştiğini gösterdiğini aktaran Ardıç, arz tarafındaki zayıflamanın özellikle sürdürülebilir büyüme açısından dikkatle okunması gereken bir tablo ortaya koyduğunu kaydetti.

"Sanayinin yüzde 0,8 daralması önemli bir uyarı"

Son dönemde ASO üyesi sanayicilerden, meslek komitelerinden ve sahadan aldıkları geri bildirimlerin üretim, yatırım ve ihracat tarafında ivme kaybına işaret ettiğini aktaran Ardıç, söz konusu verilerin, sanayideki yavaşlamanın istatistiklere yansıdığını teyit ettiğini belirtti.

Ardıç, sanayinin yüzde 0,8 daralmasının, büyümenin kalitesi, üretim kapasitesi ve orta vadeli rekabet gücü açısından önemli bir uyarı olduğunu bildirdi. Gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki büyümenin, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3 seviyesine gerilediğine değinen Ardıç, "Bu düşüş sanayicinin yatırım iştahındaki gerilemeyi gözle görülür hale getiriyor. Yatırım yavaşlaması özellikle sermaye malı üreten sanayi kollarını da önemli ölçüde etkiliyor." ifadesini kullandı.

Büyümedeki sert kırılmanın dış ticaret tarafında yaşandığına dikkati çeken Ardıç, mal ve hizmet ihracatındaki yüzde 12,7 daralmanın çok güçlü bir negatif sinyal verdiğinin altını çizdi.

"Dezenflasyon süreci reel sektörü zayıflatmamalı"

Ardıç, ithalattaki azalmanın ihracata göre çok düşük gerçekleşmesinin hem büyümenin ivmesinin zayıflamasına hem de cari işlemler açığının yükselmesine neden olabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sürecin, jeopolitik ve konjonktürel gelişmeleri de dikkatle alarak yakından takip edilmesi ve proaktif politikalar geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu tablo, bize ülkemiz ekonomisinin büyümeye devam etse bile, sanayideki daralma ve rekabet gücü kaybının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü, sanayicimizin rekabet gücünde ve ihracat pazarlarında yaşadığı kayıpların telafisi uzun yıllar alabilir. Kalıcı ve sürdürülebilir büyüme için üretim ve yatırım ortamını iyileştirecek, ihracatı ve verimlilik artışını destekleyecek politikalar önceliklendirilmelidir. Önümüzdeki dönemde, ekonomi politikalarının temel önceliği, fiyat istikrarı hedefiyle üretim kapasitesini koruyan bir dengeyi aynı anda kurmak olmalıdır. Dezenflasyon süreci reel sektörü zayıflatmamalı, üretim iştahını kırmamalı ve yatırım kararlarının ertelenmesine neden olmamalıdır."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
