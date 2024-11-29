Sanayide İkiz Dönüşüm Toplantısı Merzifon'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayide İkiz Dönüşüm Toplantısı Merzifon'da Gerçekleşti

Sanayide İkiz Dönüşüm Toplantısı Merzifon\'da Gerçekleşti

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı öncülüğünde düzenlenen 'Sanayide İkiz Dönüşüm' toplantısında, sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm ve yeşil mutabakat konuları masaya yatırıldı. Bölgedeki sanayinin rekabetçiliğini artırmaya yönelik stratejiler paylaşıldı.

29.11.2024 11:56  Güncelleme: 12:01
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonuyla, Merzifon Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü iş birliği ile "Sanayide İkiz Dönüşüm" toplantısı düzenlendi.

OKA'nın Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Sanayide İkiz Dönüşüm" toplantısı düzenlendi. OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, toplantıdaki açılış konuşmasında sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlanmasının ve işletmelerin hazırlığının önemini vurguladı. Dicle, "Amasya Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan Bölgemizde sanayimizin rekabetçiliğini ve

sürdürülebilirliğini güçlendirmek için Yeşil Mutabakat ve dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlamamız büyük önem taşıyor" dedi.

Samsun model fabrika ve dijital dönüşüm örnekleri

Toplantının ilk oturumunda, Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu, Samsun Model Fabrika'nın tanıtımını yaptı ve bölgede dijital dönüşümün nasıl uygulanabileceği üzerine örnekler sundu. Berberoğlu, yalın üretim teknikleri ve dijital teknolojilerin entegrasyonuyla sağlanan verimlilik artışı göstergelerini katılımcılarla paylaştı.

Yeşil mutabakat sürecinde Türkiye ve kurumsal karbon ayak izi

İkinci oturumda, QSI Belgelendirme Genel Okay Kayhanlı, Türkiye'nin Yeşil Mutabakat sürecindeki rolü ve sanayi işletmelerinin kurumsal karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik stratejileri hakkında bilgi verdi. Kayhanlı, sunumunda yeşil mutabakat hedefleri kapsamında karbon nötr olma yolunda atılması gereken adımlara ve hazırlıklara dikkat çekti.

Katma değerli üretim ve ihracatın geliştirilmesi teknik destek programı

Toplantının son oturumda, OKA Katma Değerli Üretim ve İhracat Birimi Başkanı Zübeyir Aktürk, "Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı" hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sunumda programın bölgedeki işletmelerin küresel pazarda daha rekabetçi hale gelmelerine katkı sağlamak yönündeki hedefleri vurgulandı.

Her oturumun sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar tarafından uzmanlara yöneltilen sorular ile özellikle yalın dönüşüm süreçleri, karbon ayak izi azaltımı için uygulanabilecek pratik çözümler üzerine detaylı tecrübe ve bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Bölge sanayisinin dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine destek olmak amacıyla düzenlenen ve yoğun ilgi ve farkındalık oluşturmayı başaran Sanayide İkiz Dönüşüm Toplantılarının bölgedeki diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Merzifon OSB ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya ayrıca Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, sanayi temsilcileri ve kurum temsilcileri ile ilgili paydaşlar katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sanayide İkiz Dönüşüm Toplantısı Merzifon'da Gerçekleşti - Son Dakika

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