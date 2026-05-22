Sanayide Karbonsuzlaşma İçin Yatırım Platformu

22.05.2026 10:07
Türkiye, ihracatçı sektörlerin sera gazı emisyonlarını azaltmak ve yeşil dönüşümü finanse etmek amacıyla Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nu oluşturdu. Platform, uluslararası işbirliğiyle sanayiye proje ve finansman desteği sağlayacak.

Türkiye'nin ihracatında önemli yer tutan ve sera gazı emisyonlarının azaltılması açısından kritik önemdeki sektörlerin yüksek ölçekli yatırım ihtiyacının finansmanı amacıyla Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu oluşturuldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, küresel üretim ve tedarik zincirlerindeki dönüşümler, artan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel hedefler ve imalat sanayisindeki teknolojik ilerlemelerin, ihracat odaklı büyüme modelini sürdüren Türk sanayisinin rekabet gücünü koruyabilmesi için düşük karbonlu ve sürdürülebilir üretim süreçlerine geçişini zorunlu kıldığı bildirildi.

Bu dönüşümle, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında sunduğu ve 2035'e yönelik hedefleri içeren İkinci Ulusal Katkı Beyanı ile uyumlu olarak, sanayi sektöründe sera gazı emisyonlarının azaltılması ve uzun vadeli düşük emisyonlu kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı aktarılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"'2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi' kapsamında, ülkemiz sanayisinin rekabet gücünün korunarak, uzun vadeli dönüşümüne ilişkin temel politika öncelikleri belirlenmiş, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyumlu düzenlemelerle sanayide sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, sanayi işletmelerinde düşük karbonlu üretim ve döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesi, destek mekanizmalarının çeşitlendirilmesi ve yeşil teknolojilere yönelik yatırımların teşvik edilmesi ana hedefler olarak tespit edilmiştir. Mezkur strateji ile ülkemiz sanayisinin uzun vadeli dönüşümüne ilişkin temel politika öncelikleri yanında, küresel işbirliği mekanizmaları da belirlenmiş, uluslararası finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir."

Platform sanayiye önemli katkı sunacak

Genelgede, Türkiye'nin ihracatında önemli yer tutan ve sera gazı emisyonlarının azaltılması açısından kritik öneme sahip sektörlerde tespit edilen yüksek ölçekli yatırım ihtiyacının finansmanı ve bu yatırımları destekleyecek kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu işbirliğinde, "Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu" oluşturulduğu belirtildi.

Platformun, sanayiye ilişkin azaltım hedefleriyle uyumlu olarak azaltımın teknik ve finansal açıdan güç olduğu sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek dönüşüm yatırımları yoluyla, bu hedeflerin sayısallaştırılmasına ve uluslararası taahhütlerinin yerine getirilmesine önemli katkı sunacağı vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu, enerji yoğun sektörlerde sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm yatırımlarına hem proje geliştirme hem de finansman desteği sağlayacaktır. Sanayinin karbonsuzlaşmasına yönelik faaliyetlerin kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliği ile ülkemizin uluslararası yükümlülükleri, kalkınma öncelikleri ve rekabet gücü gözetilerek, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yaklaşımla yürütülmesi esastır."

Kaynak: AA

