Sanayide Yüksek Teknolojili Ürün Üretimi Mart Ayında Yüzde 34,4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayide Yüksek Teknolojili Ürün Üretimi Mart Ayında Yüzde 34,4 Arttı

Sanayide Yüksek Teknolojili Ürün Üretimi Mart Ayında Yüzde 34,4 Arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sanayide yüksek teknolojili ürün üretiminin mart ayında yıllık bazda yüzde 34,4 oranında arttığını belirtti. Yılmaz, AR-GE ve inovasyon destekleriyle birlikte üretim yapısını katma değeri yüksek nitelikli üretime dönüştürerek ihracatta yüksek teknolojili ürün payını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

10.05.2024 14:59
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayide yüksek teknolojili ürün üretiminin, mart ayında yıllık bazda yüzde 34,4 oranında arttığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde de AR-GE ve inovasyon alanındaki desteklerimizle birlikte üretim yapımızı katma değeri yüksek nitelikli üretime doğru hızla dönüştürerek ihracatta yüksek teknolojili ürün payını artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

Türkiye'nin üreterek büyümeye devam ettiğini aktaran Yılmaz, büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminin, Mart 2024'te yıllık bazda yüzde 4,3 oranında arttığını belirtti.

Teknoloji düzeyine göre sanayi üretimi verilerinde, yüksek teknoloji ürünlerin imalatındaki yükselişin dikkati çekici olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sanayide yüksek teknolojili ürün üretimi 2024 yılı Mart ayında yıllık bazda yüzde 34,4 oranında artarken, sanayi üretiminin büyümesine en yüksek katkı yüksek teknolojili ürünlerin imalatından gelmiştir. Önümüzdeki dönemde de AR-GE ve inovasyon alanındaki desteklerimizle birlikte üretim yapımızı katma değeri yüksek nitelikli üretime doğru hızla dönüştürerek ihracatta yüksek teknolojili ürün payını artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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