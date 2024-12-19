Sancaklıbozköy Parke Taşı Üretim Tesisi Yeniden Faaliyette

Ekonomi

Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki parke taşı üretim tesisi yeniden faaliyete geçti. Günlük üretimini artıran tesis, Şehzadeler Belediyesi'nin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçerek 2025 yılında gelir sağlayacak bir yapıya dönüşmeyi hedefliyor.

Şehzadeler Belediyesi, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 2024 ocak ayından bu yana kapalı olan parke taşı üretim tesisini temmuz ayında yeniden faaliyete geçirdi. Üretim kapasitesini kısa sürede artıran tesis, belediyenin altyapı projelerine önemli bir katkı sağlarken, 2025 yılında gelir elde edecek bir yapıya ulaşmayı hedefliyor.

Göreve geldikten 3 ay sonra, temmuz ayında yeniden faaliyete geçirilen Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki parke taşı üretim tesisi, başlangıçta günlük 300 metrekare parke taşı ve 1.000 metre bordür üretimi ile çalışmaya başlamıştı. Kısa sürede yapılan düzenlemelerle üretim kapasitesi artırılarak günlük 400 metrekare parke taşı ve 1.200 metre bordür üretimine ulaşıldı. Belediye ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayan tesis, aynı zamanda tasarruf sağlıyor. Şehzadeler Belediyesi, üretimi 2025 yılında iki katına çıkarmayı ve tesisi gelir sağlayan bir yapıya dönüştürmeyi planlıyor. Bu hedef, bölgedeki üretim kapasitesini artırırken belediye bütçesine de olumlu katkı sağlayacak.

Parke taşı üretiminde kapasiteyi kısa sürede artırdıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Parke taşı üretim tesisimizi yeniden faaliyete geçirmek, belediyemizin altyapı projelerinde kendi kendine yetebilmesi açısından çok önemli bir adım oldu. Üretim kapasitemizi kısa sürede artırdık ve kendi ihtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılayabiliyoruz. 2025 yılında üretimi iki katına çıkararak belediyemize gelir sağlayacak bir tesise dönüşmeyi hedefliyoruz" dedi. - MANİSA