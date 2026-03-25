Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanchez: Orta Doğu'daki Savaş Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor

25.03.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Sanchez, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkileriyle mücadele edeceklerini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'da başlayan "yasa dışı, absürt, acımasız savaşın" ekonomiye olumsuz etkileriyle mücadele edeceklerini söyledi.

Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan Orta Doğu'daki çatışmalarda hükümetinin aldığı tutumu açıklamak için Meclis Genel Kurulunda konuştu.

İran'a saldırıların ve bu ülkenin karşılık vermesiyle başlayan çatışmaların küresel boyutta büyük bir felakete yol açtığına dikkati çeken Sanchez, "Bu tam bir felaket. 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 2 bin kişi öldü, İran ve Lübnan'da dört milyondan fazla kişi yerinden edildi, askeri operasyonlara yaklaşık 12 milyar avro kamu parası harcandı, turizmde, deniz ticaretinde ve küresel hava trafiğinde ciddi bir daralma var. Küresel ekonominin düzgün işleyişi ve gıda güvenliği için hayati önem taşıyan ham maddelerin, hidrokarbonların fiyatlarında da ciddi bir artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

İspanyol şirketleri borsada 100 milyar avro kaybetti

Sanchez, "Savaşın başlamasından bu yana İspanyol şirketleri borsada 100 milyar avro kaybetti. Neredeyse günde 5 milyar avro." derken, "Emin olabileceğimiz tek bir şey var o da bu çatışmaların yüksek maaş, daha uygun fiyata konut, daha iyi kamu hizmeti verilmesini sağlamayacağıdır. Asıl trajedi de budur." şeklinde konuştu.

Sanchez, "Tüm bunlar ne için? Uluslararası hukuku baltalamak, Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmak, Irak ve Lübnan'daki çatışmaları yeniden alevlendirmek ve Gazze'yi unutulmuşluğun ve kayıtsızlığın enkazının altına gömmek için mi?" sorularını yöneltti.

İspanya Başbakanı, "Her zamanki şüphelilerin çıkarlarını beslemek için başlatılan İran savaşının trajedisi yakında geçebilir ancak Irak kabusunun kat ve katının tekrarlanması ve dünyanın bunun sonuçlarından etkilenmesi mümkün. İspanyol hükümeti bunun olmasını engellemek için çalışacak. Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş. Bu savaş bizi ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerimizden ve insanların önceliklerinden uzaklaştıran, yasa dışı, absürt ve acımasız bir savaş." ifadelerini kullandı.

Sanchez, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomiye olumsuz etkileriyle mücadele edeceklerini vurguladı.

İspanya'daki azınlık hükümetinin, Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı enerji ve ekonomi krizine karşı 80 maddelik tedbirleri içeren 5 milyar avroluk önlem paketi yarın mecliste oylanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanıp 22 Mart'ta uygulamaya giren destekleme paketinin yürürlükte kalabilmesi için meclisten de onay alması bekleniyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, İspanya, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü Kimse bölgeye yaklaşamıyor Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
Griezmann yeni kulübüne imzayı attı Temmuz ayında takıma katılacak Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak
Sergen Yalçın kararını verdi Sezon sonu kıyamet kopacak Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak
8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı 8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı
Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı

14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:50
Pezeşkiyan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkçe mesaj
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 14:57:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.