Sandoz Malezya ve Singapur Genel Müdürlüğü Türk kadın lidere emanet - Son Dakika
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Sandoz Malezya ve Singapur Genel Müdürlüğü Türk kadın lidere emanet

07.03.2022 13:47
Sandoz Malezya ve Singapur Genel Müdürlüğü Türk kadın lidere emanet

Sandoz Türkiye Reçeteli İlaçlar İş Birimi Direktörü olarak görev yapan Pelit Duman, Sandoz Malezya ve Singapur Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Sandoz Türkiye Reçeteli İlaçlar İş Birimi Direktörü olarak görev yapan Pelit Duman, Sandoz Malezya ve Singapur Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Şirket açıklamasına göre, Sandoz, insanların yaşam kalitesini artıracak ve ömürlerini uzatacak yeni yollar keşfetmek için çalışıyor. Çeşitlilik ve dahil etme odaklı yenilikçi İK uygulamaları ve kadın çalışanların gerçek potansiyellerine ulaşmalarını destekleyen Global Lider Kadınlar Ağı projesiyle Sandoz, çalışanlarına lokal ve global seviyelerde önemli fırsatlar sunuyor.

Çok genç yaşta özverili çalışmalarıyla başarıyı yakalamış, Sandoz Türkiye Reçeteli İlaçlar İş Birimi Direktörü olarak görev yapan Pelit Duman, Sandoz Malezya ve Singapur Genel Müdürlüğü'ne atandı. Pelit Duman, Sandoz Türkiye'den yurt dışına atanan ilk kadın genel müdür oldu. Duman, görevini Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan yürütecek.

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Pelit Duman, ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamladı. Profesyonel iş hayatına Abdi İbrahim ilaç firmasında Tıbbi Tanıtım Uzmanı olarak başlayan Duman, 2007 yılında perakende sektörüne geçerek Metro Cash & Carry ve Leroy Merlin'de pazarlama ve kategori yönetimi alanlarında çalıştı. 2012 yılından itibaren Sandoz Türkiye'de sırasıyla Ürün Müdürü, Kıdemli Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü, İş Birimi Direktörlüğü'yle beraber vekaleten İş Mükemmeliyet Direktörlüğü görevlerini yürüttü. Ardından Sandoz Reçeteli İlaçlar İş Birimi Direktörlüğü görevini üstlendi. Aynı zamanda sertifikalı profesyonel bir eğitim koçu olan Duman, genç yeteneklerin gelişimine katkı sunmak üzere şirket içinde tüm fonksiyonlarda mentorluk yaptı. İngilizce, Rusça ve Fransızca bilen Duman, evli ve 1 çocuk annesi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pelit Duman, yeni görevi için heyecan duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2012 yılından bu yana sağlık alanında öncü, kadın çalışanlarını kariyer hedefleri doğrultusunda her zaman destekleyen bir markanın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Sandoz Türkiye'deki görev sürem boyunca ekibimle birlikte birbirinden değerli, çok başarılı projelere imza attık. Sorumlu olduğumuz kardiyoloji, solunum, diyabet ve gastroenteroloji gibi tedavi alanlarında yürüttüğümüz farkındalık çalışmaları, hastalar ve hekimlerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz inovatif çözümler ve özellikle pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz dijital uygulamalarla sektörde fark yarattığımızı düşünüyorum. Yeni görevimde de sorumlu olduğum ülkelerde aynı heyecanla çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim."

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Singapur, Türkiye, Malezya, Sandoz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sandoz Malezya ve Singapur Genel Müdürlüğü Türk kadın lidere emanet - Son Dakika


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