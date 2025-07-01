SANKO Dış Ticaret, Türkiye\'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesinde

SANKO Holding şirketlerinden SANKO Dış Ticaret AŞ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2024 listesinde yer aldı.

TİM tarafından yapılan araştırma sonucuna göre, SANKO Dış Ticaret 139'uncu sırada bulunuyor. Araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına imkan sağlayarak ihracatçı firmalara yol gösterirken, ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını da göz önüne seriyor. - GAZİANTEP