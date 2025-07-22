Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumuna sahip çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumuna sahip çıkıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumuna sahip çıkıyor
22.07.2025 14:20  Güncelleme: 14:23
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Mirasımız Yerel Tohum" projesiyle ata tohumlarını yeniden toprakla buluşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Mirasımız Yerel Tohum" projesiyle ata tohumlarını yeniden toprakla buluşturuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Toprağımıza özgü, genetiği değiştirilmemiş ata tohumlarını canlandırıp yaygınlaştırmak zorundayız. Bu hem tarımsal sürdürülebilirlik hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen "Mirasımız Yerel Tohum" projesi ile Tarım kenti Şanlıurfa'da, ata tohumundan yetiştirilen sıcağa dayanıklı, az su gerektiren tescilli ürünler gelecek nesillere aktarılacak.

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe ve ilk tarımın yapıldığı kent olan Şanlıurfa'da, ata tohumundan biber, kabak, domates, patlıcan, kavun, şelengo, tat karpuzu, susam ve arpa gibi ürünler yetiştirilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Akıllı Tarım Uygulamaları Merkezinde Ata tohumları ile hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de yerel tarım mirasının sürdürülmesi amaçlanıyor. Binlerce yıllık doğal seçilim ve insan etkisiyle oluşmuş ürünlerin korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla ata tohumları ile organik tarım korunacak.

Ata tohumlarının yaşatılması, endüstriyel tarımın neden olduğu tek tip ürün yetiştiriciliğinin yol açtığı genetik erozyonun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ata tohumlarından üretilen Urfa biberi, Birecik patlıcanı, tat karpuzu tescillenirken, Urfa domatesi, kabak, kavun, şelengo, susam ve arpa gibi ürünler, gastronomi turizmi ile çevre dostu sürdürülebilir tarım teşvik edilecek. Kültürel mirasın aktarımı ata tohumlarının korunması ve yetiştirilmesi, geçmişten gelen tarım bilgisi ile gelenekler gelecek nesillere aktarılacak.

Tarihin sıfır noktası ve ilk tarımın yapıldığı tarım kenti Şanlıurfa'da hayata geçirilen ata tohumu projesi ile Türkiye'nin zengin tarım potansiyeli ve çeşitliliğiyle koruma altına alınacak.

"Ata tohumlarını canlandırıp yaygınlaştırmamız lazım"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Akıllı Tarım Uygulamaları Merkezi'nde başlatılan ata tohumlarına yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Yürütülen projeyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Gülpınar, yerel ve genetiği değiştirilmemiş ürünlerin geleceğe taşınmasının hem bölge hem de ülke tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Biliyorsunuz çok değerli Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Tarım Bakanlığı uzun yıllardır bu konuya hassasiyetle eğiliyor. Ata tohumu konusu, çünkü dünyanın son geldiği noktada özellikle bu hibrit tohumlar üzerinde çok ciddi tartışmalar söz konusu. Biz burada tamamen kendimize özgü, bu topraklara özgü, yerel olarak adlandırabileceğimiz, genetiği değiştirilmemiş bu ata tohumlarını tekrar canlandırıp bunları yaygınlaştırmamız lazım" dedi.

Urfa'ya özgü ürünler deneme amaçlı ekildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Akıllı Tarım Uygulamaları Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye özgü birçok ürünün deneme amaçlı ekildiğini belirterek, "Bugün Şanlıurfa Akıllı Tarım Merkezimizde, yöreye özgü şelengos, Urfa biberi, kabak, karpuz, kavun ve yerel domates gibi pek çok ata tohumu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde toprakla buluşturuldu. Bu yıl deneme amaçlı gerçekleştirdiğimiz ekimden elde edeceğimiz ürünleri, fide haline getirerek çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Böylece onların da bu ürünleri yaygınlaştırmalarını sağlayacağız. Hem memleketimize hem de ülkemize katkı sunmak adına çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Toprağa özgü lezzetlerimizi korumalıyız"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, yerel tohumların korunmasının önemine dikkat çekerek, "Örneğin Birecik'in Mezra bölgesinde yetişen patlıcan, o bölgenin dışında aynı tat ve lezzeti vermiyor. Bu da toprağa özgü lezzetlerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, kendi tohumlarımızı koruyup yaşatmamız gerekiyor. Son yıllarda özellikle hastalıklara karşı direnç ve insan sağlığı açısından tartışma konusu haline gelen genetiği değiştirilmiş hibrit tohumlar, ciddi endişelere neden oluyor. Bu tartışmalar karşısında en etkili ve doğal çözüm, ata tohumlarına sahip çıkmak ve üretimi onlarla sürdürmektir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumuna sahip çıkıyor - Son Dakika

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