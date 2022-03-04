Şanlıurfa'da atık yağlar için geri dönüşüm çalışması - Son Dakika
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Şanlıurfa'da atık yağlar için geri dönüşüm çalışması

04.03.2022 17:00
Şanlıurfa'da atık yağlar için geri dönüşüm çalışması

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi, ilçede atık yağların evlerden, okullardan ve işletmelerden toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için üretim firmalarıyla protokol imzaladı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi, ilçede atık yağların evlerden, okullardan ve işletmelerden toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için üretim firmalarıyla protokol imzaladı.

Çevre dostu geri dönüşüm projelerini sürdüren Karaköprü Belediyesi, doğaya zarar veren bitkisel atık yağların etkin şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırılması amacıyla iki üretim firması ile protokol imzaladı. Çevresel bir problemi avantaja dönüştürmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında, Karaköprü Belediyesi sınırları içerisindeki hanelerden çıkan bitkisel atık yağlar, firma tarafından toplanacak ve geri dönüşüme kazandırılacak.

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Biriminde imzalanan protokolü Karaköprü Belediyesi adına Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan imzalarken, firma adına da belirlenen yetkililer imzayı atıp anlaşmayı tamamladı. Bu protokol ile toplanan atık yağlar karşılığında Karaköprü Belediyesi belli bir miktar da gelir elde edecek. Bu gelirin çevre koruma ve eğitimde kullanılacağı öğrenilirken, bu anlaşma ile hem çevreye hem de ekonomiye katkı sunulacak. 1 litre kullanılmış atık yağ yaklaşık 1 milyon litre içme suyunu kirletirken, çöpe atılan atık yağlar da toprağa sızarak yer altı sularına ve bitkilere ciddi zararlar verebiliyor. Bu anlamda atık yağların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması doğa için çok büyük önem arz ediyor.

Öte yandan toplanan atık yağlar sabun yapımında da kullanıldığı için Karaköprü Belediyesi Çevre Birimi tarafından toplanan atık yağlar ile sabun elde ediliyor. Yapılan sabunlar okullarda öğrencilere bedava dağıtılacak. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da atık yağlar için geri dönüşüm çalışması - Son Dakika


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