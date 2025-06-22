Şanlıurfa\'da Ekmeklik Buğday Hasadı Başladı

Kentin bereketli topraklarını değerlendirmeyi sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale ilçesindeki belediyeye ait tarım işletmesinde 270 dekarlık alanda ekilen ekmeklik buğdayın hasadına başladı.

Türkiye'nin tahıl ambarı, tarımın kalbi Şanlıurfa'da üretim durmaksızın sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla, kurum bünyesindeki ürün çeşitliliği her geçen gün artıyor. Daha önce domates, biber, ata tohumu sebzeleri ve nohut üretimi gibi birçok tarımsal faaliyet yürüten Büyükşehir Belediyesi, şimdi buğday hasadıyla üretim zincirine yeni bir halka ekledi. Böylece hem belediye kaynakları etkin şekilde kullanılıyor hem de Şanlıurfa tarımına örnek oluşturacak projelere imza atılıyor.

Akçakale İşletmesinde görevli Ziraat Mühendisi İsa Boy, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Toplamda 270 dekarlık alanda ekmeklik buğdayın hasadını gerçekleştiriyoruz. Ürün gelişim sürecini titizlikle takip ettik. Bugün emeğimizin karşılığını alıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi sadece hasatla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda toprağı daha verimli kullanmak adına yenilikçi uygulamaları da hayata geçiriyor. Zamandan tasarruf sağlamak ve anız yakmanın önlemek amacıyla, buğday hasadıyla eş zamanlı olarak soya fasulyesi ve mısır ekimi için ilk toprak işleme çalışmaları da hasat ile birlikte gerçekleştiriliyor.

Modern tarım makineleriyle gerçekleştirilen bu süreç, hem toprağın yeniden üretime hazırlanmasını sağlıyor hem de ikinci ürün ekimine hızlı bir geçiş sunuyor. Bu sayede bir sezonda iki farklı ürün alınarak tarımsal verimlilik maksimuma çıkarılıyor.

Ayrıca bu uygulama, özellikle çevre için son derece zararlı olan anız yakmanın önüne geçerek sürdürülebilir tarımı teşvik ediyor. Toprağın yapısını bozmadan işlemeye imkan tanıyan bu yöntem sayesinde hem biyolojik çeşitlilik korunuyor hem de çiftçilerin ekonomik kazancı artırılıyor. - ŞANLIURFA